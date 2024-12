Florian Maurice dézingue l’arbitrage d’OL-Nice

Florian Maurice ne décolère pas. Trois jours après la défaite de l’OGC Nice à Lyon (4-1) et le scandale autour du penalty non sifflé sur Evann Guessand, le directeur sportif du Gym était de passage dans L’Équipe du Soir. Il en a profité pour rajouter une couche et tacler, de nouveau, M. Bastien Depechy, arbitre de la rencontre de dimanche.

« C’est plutôt accablant, malheureusement. Tout le monde a le droit à l’erreur. On sent bien que l’arbitre du VAR essaye de lui expliquer qu’il a le bras autour du cou et qu’il lui marche sur le pied. Le sentiment qu’on a, c’est qu’il n’avait absolument pas envie de regarder les images et de se déjuger. Il dit : 'je n’en ai pas assez pour siffler penalty’. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? », a indiqué l’ancien directeur sportif du Stade Rennais.