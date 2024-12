OL - Nice : tout le monde crie au scandale d’arbitrage !

Dure semaine pour Franck Haise et l’OGC Nice. Trois jours après la nouvelle claque reçue en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (1-4), les Aiglons se déplaçaient au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais, en Ligue 1. Si les Niçois ont concédé une ouverture du score rapide signée Alexandre Lacazette (4e), ils n’ont pas cédé et ont cru dans un premier temps revenir au score grâce à Evann Guessand. Mais le but du Suisse a été refusé pour une faute au départ de l’action (7e). C’est finalement Sofiane Diop qui a permis au Gym d’égaliser (22e), avant que les Lyonnais ne reprennent l’avantage avec deux buts avant la mi-temps.

En début de seconde période, les Niçois sont revenus avec de meilleures intentions et auraient dû bénéficier d’un penalty, après l’accrochage de Dule Caleta-Car sur Guessand dans la surface de réparation (48e). Appelé par l’assistance vidéo, l’arbitre de cet OL-Nice Bastien Dechepy n’a finalement pas accordé ce penalty aux Niçois. Une décision plus que discutable, qui a laissé les joueurs du Gym et leur entraîneur Franck Haise dans l’incompréhension la plus totale. Après la rencontre, le directeur sportif Florian Maurice a pris la parole au micro de DAZN pour revenir sur cette action litigieuse.

L’OGC Nice en colère contre Baptiste Dechepy

« Déjà, quand on perd 4-1, on ne peut pas être satisfait de ce qu’on a produit durant l’ensemble du match. Il nous a manqué des choses, mais on en a montré des bonnes aussi. Après, on va revenir sur l’arbitrage parce que ce soir, Monsieur Dechepy avait un maillot blanc (celui de l’OL), pas un maillot jaune. Comment vous pouvez m’expliquer qu’on ne peut pas siffler un penalty sur Guessand alors qu’on a sifflé une faute au préalable ? On nous a refusé un premier but sur un soi-disant contact entre Rosario et un Lyonnais. C’est un scandale ce qu’a fait M. Dechepy ce soir. Il a pris des décisions à l’inverse de ce que c’était. Comment on ne peut pas siffler penalty ? Il attend quoi ? Qu’on l’égorge, qu’on le prenne par le coup ? Et même en bas, il lui écrase le pied. Il fait quoi, monsieur Dechepy ? », a lâché le dirigeant niçois.

Il ne sait pour autant pas arrêter là. Conscient de ses propos, Florian Maurice a continué sa diatribe, tout en sachant qu’une suspension pouvait tomber sur sa tête. « Des explications par le corps arbitral ? Il n’y a jamais d’explications. De toute façon, le match est désormais déterminé. Que vous voulez ? Je vais être suspendu par la Ligue parce que j’ai parlé de l’arbitrage et qu’il n’a pas été bon du tout, du tout ce soir. On ne peut être satisfait ce soir, mais on ne peut pas se cacher non plus. On avait bien entamé, on était bien revenu dans la partie et après, on prend deux buts avant la MT. Moi, je viens d’arriver à Nice il y a six mois, c’était déjà le cas l’année dernière, donc voilà. (…) Il y a des bonnes choses malgré tout. Quand on perd 4-1, ce n’est pas rien. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça. »

Sage pas préoccupé, Haise désemparé

Dans la foulée de l’intervention de Maurice, Pierre Sage est venu s’exprimer sur la prestation lyonnaise et sur ce fait de jeu important. Après la large victoire de son équipe à domicile, l’entraîneur des Gones ne semblait pas plus préoccupé que ça. « Ma position pour l’arbitrage est la même, je suis dans le respect. Ce soir, peut-être que les décisions étaient de notre côté. Il y a eu beaucoup de moments dans le match où Nice a failli revenir. On a su faire le travail, mais on a souffert. La clé du match était le pressing, c’est pour ça que j’ai insisté à la mi-temps. Je l’ai demandé à mes joueurs, mais je n’ai pas l’impression que ma commande ait été écoutée. Il y a toujours un côté psychologique, peut-être qu’on a été plus détendu. »

Mais si Sage a relativisé la situation, ce n’était pas le cas de Franck Haise. L’entraîneur des Aiglons est apparu totalement déconcerté, toujours devant les caméras de DAZN, et a livré son opinion sur ce penalty non sifflé sur Guessand. « L’arbitrage ne m’a pas plu. J’ai déjà revu les images plusieurs fois. Il y a aussi une faute sur le pied, à la gorge, il le pousse. Comment on ne peut pas siffler faute si ce n’est que Bastien Dechepy avait choisi son camp sur des actions litigieuses ? Là, on fait une micro-faute à 40 m du but, l’arbitrage français nous dit que les micro-contacts ne sont pas sifflés. Là, c’est sifflé. L’action du penalty, il n’y a même pas besoin de la VAR. Et quand y’a la VAR, on voit la poussette, la faute sur le pied, à la gorge. Mais il ne siffle pas penalty, c’est très fort. Je souffle, je respire fort. La dernière fois que je me suis emporté contre Bastien Dechepy, j’ai pris quatre matches (de suspension). J’essaye de rester calme. En direct, j’ai dit que la faute était claire. Quand je revois l’action, c’est clair comme de l’eau de roche. Je ne sais pas ce que va dire l’arbitrage français, mais c’est une action qui aurait pu nous permettre de revenir à 3-2 à la 49e minute de jeu », a estimé l’ancien entraîneur de Lens. Avec cette défaite, Nice (6e) rate l’occasion de revenir à hauteur de Lille (4e), au classement de Ligue 1, et voit son adversaire du soir (5e), lui passer devant. De quoi enrager davantage les Niçois.