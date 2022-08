PSV Eindhoven - AS Monaco : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après un match nul obtenu in extremis à Monaco grâce à un but d'Axel Disasi (80e) lors du match aller du 3ème tour de qualification pour la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (1-1), les Monégasques se déplacent sur la pelouse du Philips Stadion ce soir à 21 h sur Canal + pour tenter d'arracher une qualification pour les phases de poule de la Ligue des Champions 22/23. Philippe Clement pourra compter sur le même groupe qu'au match aller, et surtout, sur la forme du moment de la part de certains joueurs. Notamment celle de Krépin Diatta, auteur d'une volée splendide face à Strasbourg lors de la victoire 2-1 ce week-end, qui remplacera Takumi Minamino et le retour de Caio Hernique dans le XI de départ. Le système sera relativement classique côté Monaco avec un 4-4-2 à plat. Pour Myron Boadu, Benoît Badiashile et Yllan Okou, ils terminent leur phase de réathlétisation.

Côté hollandais, le PSV Eindhoven sort d'une large victoire face au FC Emmen (4-1) avec une bonne performance de Xavi Simons. L'équipe de Ruud Van Nistelrooy évoluera en 4-2-3-1 et avec le même onze de départ qu'au match aller. Seul blessé pour le club néerlandais, il s'agit de l'ancien Niçois, Olivier Boscagli. Le PSV pourra compter sur son milieu de terrain Til, Sangaré et le buteur du match aller Veerman et Luuk de Jong à la pointe de l'attaque.

Compostion probable AS Monaco :

Nübel – Caio Henrique, Maripan, Disasi, Vanderson – Matazo, Fofana – Golovin, Diatta, Vanderson – Ben Yedder

Composition probable PSV Eindhoven :

Benitez – Max, Obispo, Teze, Mwene – Veerman, Sangaré – Gakpo, Til, Saibari – L.de Jong