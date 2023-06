USA-Mexique : Weston McKennie, Sergiño Dest et deux Mexicains lourdement sanctionnés

La tournure catastrophique de la rencontre ne pouvait pas rester impunie. Alors que les États-Unis et le Mexique s’étaient affrontés le 15 juin dernier (3-0) au cours d’un «derby» volcanique comptant pour les demi-finales de Ligue des Nations CONCACAF, le match avait été entaché et émaillé d’incidents à partir de la 69e minute.

Après une violente balayette du défenseur mexicain Cesar Montes sur Folarin Balogun, une échauffourée générale avait suivi, avant que l’arbitre Iván Barton ne distribue quatre cartons rouges. Ce vendredi, la décision est tombée et est considérable. Weston McKennie et Cesar Montes se sont vu infliger 3 matches de suspension - en plus du match automatique lié à l’exclusion - tandis que Sergiño Dest et Gerardo Arteaga ont quant à eux écopé de 2 matches de suspension.

