La rencontre USA-Mexique a dégénéré

Une victoire à la Pyrrhus. Confrontée au Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi, la Team USA a décroché son billet pour la finale de Ligue des Nations CONCACAF, mais pas à n’importe quel prix. Si le score fut sans appel (3-0), la forme peut en revanche interpeller. En effet, la rencontre a totalement dégénéré à compter de la 69e minute de jeu.

Alors que les Américains menaient 2-0, le défenseur César Montes a pris la liberté de donner une violente balayette à Folarin Balogun. Un geste logiquement sanctionné d’un carton rouge, mais qui a accentué l’animosité déjà bien présente dans ce «derby». Après Montes, trois autres expulsions ont été recensées et la rencontre a dû se finir à 9 contre 9. Le joueur de Leeds, Weston McKennie, a lui terminé avec le maillot en lambeaux après une rixe dont il est sorti avec un carton rouge. Une rencontre à oublier. Dimanche, la Team USA affrontera tout de même le Canada en finale du tournoi, dont elle reste tenante du titre.

