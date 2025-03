C’était une affiche qui s’annonçait serrée, finalement, c’est un match à sens unique qui a eu lieu à l’Allianz Arena. Le Bayern Munich recevait le Bayer Leverkusen en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et ce sont les partenaires de Manuel Neuer qui se sont imposés, sur le lourd score de 3-0. Mais malgré ce revers cuisant, Xabi Alonso croit encore à la qualification.

En conférence de presse d’après-match, l’ancien milieu de terrain n’est pas apparu abattu. Bien au contraire. S’il a reconnu la supériorité bavaroise, il a semblé déterminé à arracher la qualification lors de la deuxième manche : « Absolument. Il faudra du temps pour analyser et comprendre ce résultat, car nous avons été clairement battus. Tout est allé de travers à cause de nous. Mais rien n’est encore terminé, et comme vous l’avez dit, tout peut arriver. Notre état d’esprit doit être celui-là, et si une chance se présente, nous nous battrons pour la saisir. Nous devons riposter. Nous tirerons les leçons de ce match et croirons en nos chances pour le match retour. Nous n’abandonnons pas si facilement. » L’exploit, s’il a lieu, se déroulera à la BayArena, mardi prochain.