Classement FIFA : la France reste 2e, la Belgique complète le podium

Ce jeudi, la FIFA vient de dévoiler son premier classement pour l’année 2024. Fidèle au poste, l’Argentine reste solidement installée à la première place. Malgré sa défaite contre l’Allemagne à Lyon à l’occasion de la trêve internationale de mars, la France conserve sa deuxième place derrière l’Albiceleste, championne du monde en titre, ce qui n’est pas le cas de l’Angleterre.

Battue par le Brésil sur la plus petite des marges en amical, la sélection anglaise abandonne le troisième rang au profit de la Belgique, adversaire passé tout proche de jouer un mauvais tour aux Three Lions à Wembley, le 26 mars dernier. Tandis que le Brésil complète le top 5, le Portugal se hisse au 6e rang en lieu et place des Pays-Bas. Enfin, on note la belle progression des États-Unis et de la Colombie, respectivement 11es et 12e.

Le top 10

1 - Argentine : 1858 pts

2 - France : 1840.59 pts

3 - Belgique : 1795.23 pts

4 - Angleterre : 1794.9 pts

5 - Brésil : 1788.65 pts

6 - Portugal : 1748.11 pts

7 - Pays-Bas : 1742.29 pts

8 - Espagne : 1727.5 pts

9 - Italie : 1724.6 pts

10 - Croatie : 1721.07 pts