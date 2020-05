Le FC Barcelone proche de signer le jeune Gustavo Maia

Gustavo Maia (19 ans, Sao Paulo) est de plus en plus proche du FC Barcelone. Alors qu'il y a deux mois, les Blaugrana ont verrouillé le transfert de la pépite brésilienne pour 1 M€, on apprend via UOL que l'arrivée de l'attaquant, sous contrat à Sao Paulo jusqu'en 2022, devrait être officialisée dans les prochains jours.

Les représentants du Barça et du jeune joueur devraient se rencontrer prochainement pour s'entendre sur les 3,5 M€ restants que doit payer le club catalan. Cette signature imminente permettrait alors à Gustavo Maia de jouer sous ses nouvelles couleurs dès fin août-début septembre. Le quotidien Sport a relayé les informations d'UOL et confirme que Sao Paulo a donné la permission aux représentants du joueur de discuter de son futur contrat à Barcelone.