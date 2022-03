Nantes - Lille : les compositions sont tombées

La 29e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre le FC Nantes et Lille. A domicile, les Canaris optent pour un 3-4-3 classique avec Alban Lafont dans les cages derrière Dennis Appiah, Jean-Charles Castelletto et Andrei Girotto. Les rôles de pistons sont assurés par Osman Bukari et Quentin Merlin tandis que Samuel Moutoussamy et Pedro Chirivella forment le double pivot. Enfin, Ludovic Blas est épaulé en attaque par Randal Kolo Muani et Moses Simon.

La suite après cette publicité

De son côté, le Lille OSC s'articule dans un 4-4-2 avec Léo Jardim comme dernier rempart. Devant lui, Tiago Djalo, José Fonte, Amadou Onana et Gabriel Gudmundsson forment la défense. Benjamin André et Xeka se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Angel Gomes et Jonathan Bamba prennent les couloirs. Enfin, Jonathan David et Timothy Weah sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Girotto - Bukari, Moutoussamy, Chirivella, Merlin - Kolo Muani, Blas, Simon

Lille OSC : Jardim - Djalo, Fonte, Onana, Gudmundsson - Gomes, André, Xeka, Bamba - Weah, David