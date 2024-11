PSG : Daniel Riolo s’attaque violemment à Luis Enrique

Luis Enrique en prend encore pour son grade. Et ce n’est pas la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, ce mercredi soir, contre l’Atlético de Madrid (1-2), qui atténuera les critiques envers l’Espagnol. Adepte des remarques négatives contre l’entraîneur ibérique du PSG, Daniel Riolo a critiqué l’idée émise par certains observateurs sur la progression des joueurs parisiens sous les ordres de l’ancien coach du FC Barcelone. D’après l’éditorialiste, l’apport de Luis Enrique depuis son arrivée à l’été 2023 est quasi nul. « On va me faire passer, comme d’habitude, pour le gars en fixette et le mec qui s’énerve ou ceci et cela… Parce que GIFI (le surnom dont il affuble Luis Enrique) il fait progresser tout le monde. Moi, je ne vois pas un joueur qui progresse. Vitinha, Luis Enrique s’est mis dans la tête que c’était devant la défense. Je maintiens et je maintiendrai toujours que c’est un 8 et non pas un 6. Fabian Ruiz, avec l’Espagne, c’est un joueur de foot, mais avec le PSG, c’est un fantôme », a lâché, dans un premier temps, Riolo sur RMC.

« Barcola, en championnat, il y a de vrais progrès et je trouve que c’est un joueur qui commence un petit peu à montrer des choses et tout. Mais il n’a pas encore le niveau de la Ligue des champions. Dembélé, c’est toujours pareil, le mec est capable d’éliminer n’importe qui. C’est probablement l’un de ceux qui font le plus de différences sur le côté, mais en phase de conclusion, il n’y a plus rien. Il n’y a pas d’avant-centre. Asensio, ce n’est même pas qu’il n’a pas progressé, il a carrément régressé tellement il n’existe plus. Et tous les joueurs, c’est comme ça. Je ne vois pas… Hakimi, que l’on ne me dise pas qu’il l’a fait progresser. Hakimi était très bon à l’Inter, il a été bon au PSG, puis il a eu des hauts et des bas, mais ça reste un bon joueur. Ce n’est pas Luis Enrique qui l’a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait, il n’existe plus. Marquinhos n’a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu’il a et voilà. C’est tout ! Il n’y a rien ! Donc, qu’on me dise ce que ce gars-là a apporté depuis qu’il est au club, à part cette touche un peu de folie, d’invention, de conférences de presse délirantes. Le pompon va arriver dimanche soir avec le doc’ où tout le monde va se mettre à genoux en disant de regarder le caractère qu’il a et de voir qu’en plus, toutes les demi-heures, il fait des pompes. » Avec cette deuxième défaite en quatre matchs de C1 cette saison, Paris se retrouve à la 25e place du classement de cette phase de championnat et est, pour l’instant, éliminé de cette Ligue des champions.