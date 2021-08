OL : Anthony Lopes perturbé par le dossier André Onana ?

Avec la signature attendue du Camerounais André Onana cet été, en provenance de l'Ajax Amsterdam, Anthony Lopes a vécu une intersaison mouvementée. Plus vraiment sûr d'être le numéro 1 dans le but de l'OL, la saison prochaine, l'international lusitanien a pu être traversé par le doute. Si finalement le portier camerounais ne devrait pas rejoindre le Rhône, Anthony Lopes reste-t-il marqué par cet épisode ? Selon Léo Dubois, son partenaire de la défense, le trentenaire n'a rien laissé transparaître.

«Anthony connaît le très haut niveau, c’est un grand professionnel. Il a absorbé tout ce qui a été dit sur ce sujet-là (André Onana à l’OL), il reste concentré sur l’OL, on a besoin de lui cette année, je n’ai aucun doute sur son état d’esprit, sa performance. Nous, on suit ce qui se dit dans les médias, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Antho sait vire avec ces rumeurs, ces transferts, il a appris à vivre avec ça,» a expliqué le néo-capitaine de l'OL, en conférence de presse.