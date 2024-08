Mercato : l’attente interminable de Sergio Ramos touche à sa fin

Les étés se suivent et se ressemblent. Pour la 3ème fois en quatre ans, Sergio Ramos (38 ans) doit décrocher son téléphone pendant les vacances pour se trouver un nouveau point chute. Après deux solides saisons avec le Paris Saint-Germain, l’Espagnol avait repoussé plusieurs propositions lucratives pour revenir au Séville FC l’été dernier, son club formateur qui l’avait lancé dans le grain bain au début des années 2000 avant qu’il ne rejoigne rapidement le Real Madrid où il y est resté pendant 16 années. Un bail d’une saison qui a pris fin le 30 juin dernier. Rebelotte donc pour le natif de Camas qui prend son temps avant d’officiellement annoncer sa décision. A quelques jours de la fin du mercato, le défenseur espagnol n’a pas encore fait son choix et les prochaines heures seront décisives avec plusieurs scenarii sur la table. Il fait notamment partie des belles affaires gratuites restantes dans ce mercato d’été : «Je ne suis pas allé à Dallas parce que j’avais des attaches pour l’avenir. Il est vrai que les États-Unis sont un pays qui dit beaucoup de choses sur le plan familial. Aujourd’hui, il n’y a rien avec aucune équipe nulle part», avait précisé le joueur en juin.

«Sergio Ramos a informé le FC Séville qu’il ne continuerait pas la saison prochaine dans l’entité Nervión après avoir réalisé son rêve de revenir dans le club où il s’est entraîné en tant que joueur et a obtenu le statut international. Le Séville FC tient à remercier Sergio Ramos pour l’engagement, le leadership et le dévouement maximum dont il a fait preuve au cours de cette campagne, en lui souhaitant la meilleure des chances dans son prochain défi professionnel», était-il écrit dans le communiqué officiel publié par le club andalou sur son site en juin dernier. Un moyen de lui offrir une sortie méritée en bonne et due forme après un retour rempli de romantisme l’été dernier. La légende du Real Madrid a d’ailleurs donné de solides coups de mains aux Nervionenses avec un compteur total de 28 rencontres disputées pour 7 buts et 1 passe décisive.

Un calme plat malgré des offres

Beaucoup de monde s’est posé de la question de la suite pour Sergio Ramos. A 38 ans, l’ancien joueur du PSG ne semble pas déterminé à raccrocher les crampons dans l’immédiat. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements avec notamment des touches en Turquie, en Major League Soccer (MLS) notamment le club de San Diego mais aussi et surtout en Arabie saoudite. D’ailleurs, le quotidien espagnol de AS précise que le club d’Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo, ancien coéquipier de Ramos à Madrid, était en négociations avec le défenseur central. Le directeur sportif n’est autre que Fernando Hierro, légende madrilène. Désormais, le temps presse puisque Sergio Ramos a conscience qu’il ne peut pas tarder à se décider, car il ne reste que quelques jours avant la fermeture de la plupart des marchés de football en Europe. Dans les entrailles du stade Ramon Sánchez-Pizjuán, on considère qu’une troisième danse est impossible. Mais AS cela avait également été assuré tout au long de l’été dernier et finalement, au dernier moment, Sergio Ramos avait fini par signer dans l’équipe andalouse. Et ce dernier point est très intéressant à analyser.

En effet, une certaine gronde populaire fait rage à Séville ces dernières semaines et de nombreux supporters demandent à la direction de rapatrier Sergio Ramos au plus vite. Non pas seulement par romantisme, mais aussi et surtout par nécessité pour gommer les maux défensifs des troupes de Francisco Javier García Pimienta. « Cela ne serait pas arrivé à Sergio Ramos… », a-t-on entendu plus d’une fois dans les tribunes d’un Ramón Sánchez-Pizjuán qui a très vite réclamé le retour de l’ancien international de la Roja suite aux erreurs individuelles de Kike Salas et Marcão lors de la deuxième journée contre Villarreal (défaite 1-2) mais aussi de Nemanja Gudelj, qui ces derniers temps a joué davantage en défense, auteur d’une grosse erreur au cours de la première journée Las Palmas (2-2) : «La réalité est que nous avons joué deux matchs et ils ont marqué quatre buts contre nous. C’est très difficile comme ça», a reconnu avec résignation l’entraîneur. A voir si la direction va revenir sur sa décision avec Ramos. Le plus gros obstacle est numérique. Séville compte encore quatre défenseurs centraux purs (Badé, Kike Salas, Marcao et Nianzou). En tout cas, l’Espagnol a des propositions étrangères.