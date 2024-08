Le onze impressionnant des joueurs libres à deux semaines de la fin du mercato

Nous venons d’assister à un été sacrément garni niveau football. Avec l’Euro, la Copa America et les Jeux Olympiques, il n’y a presque eu aucune coupure entre la fin de la saison 2023-2024 et le début de cette nouvelle cuvée. Trois mois atypiques qui ont quelque peu relégué le mercato au second plan. Et même si certains clubs ont fait leurs emplettes comme si de rien était, d’autres sont actuellement en difficulté pour boucler leur marché d’ici au 30 août, date de fin du mercato pour la plupart des championnats européens. Outre les clubs, plusieurs joueurs sont également sans club, à quelques encablures de la fin du marché des transferts et alors que les ligues du Vieux Continent, hormis la Bundesliga, ont toutes reprises.

La suite après cette publicité

Et cette situation forcément gênante risque de nuire à la carrière de certains qui étaient encore titulaires ou remplaçants au sein de clubs prestigieux il y a encore quelques semaines. C’est notamment le cas d’Adrien Rabiot, Alex Sandro et Wojciech Szczęsny. Cadres de la Juventus Turin lors de la saison précédente, les trois anciens bianconeri n’ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. Longtemps pisté par une pléiade de clubs anglais, le milieu français est toujours libre comme le défenseur brésilien et le gardien polonais, tous deux liés à des clubs saoudiens depuis le début du mercato. L’Arabie saoudite pourrait être aussi une belle terre d’accueil pour ces joueurs libres. En effet, le marché saoudien ferme ses portes le 6 octobre prochain et les cadors du Golfe peuvent désormais accueillir jusqu’à 10 extra-communautaires dans leur effectif.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti déçu par l’attitude de ses joueurs face à Majorque

Des anciens de Ligue 1 sont toujours sans club !

Les anciens protégés de la Vieille Dame peuvent également se rassurer en se disant que d’autres joueurs de grand talent sont dans cette même situation. C’est le cas d’anciens tauliers de Ligue 1. En ce sens, Memphis Depay est encore dans l’impasse. Intéressant la saison passée avec l’Atlético de Madrid (9 buts, 2 passes décisives en 31 apparitions), le Batave a été trahi par des problèmes musculaires récurrents et n’a pas été prolongé par les Colchoneros. Auteur d’un Euro poussif, l’ancien de l’OL peut encore apporter alors qu’il n’est âgé que de 30 ans. Ancien crack déchu de Manchester United comme Memphis, Anthony Martial est par ailleurs libre après la fin de son aventure avec les Red Devils. Et si vous voulez toujours garnir votre attaque, Wissam Ben Yedder est encore disponible. Malgré quelques soucis judiciaires toujours d’actualité, l’ancien Monégasque a prouvé la saison passée qu’il pouvait encore enfiler les buts en Ligue 1 (16 buts en 2023-2024).

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, vous avez également de quoi faire. Outre Rabiot, André Gomes est disponible depuis la fin de son aventure avec Everton. D’autres possibilités comme Sergi Roberto, Davy Klaassen voire Grzegorz Krychowiak existent. Pour disposer de plus de créativité, le joli coup James Rodriguez peut se faire gratuitement. Libre depuis sa dernière expérience au Brésil, le fantasque Colombien sort d’une Copa America réussie avec les Cafeteros et son expérience du très haut niveau pourrait aider plus d’une équipe. Dans ce registre, Jeff Reine-Adélaïde pourrait être un pari intéressant pour un club de Ligue 1. Fort d’une fin d’expérience réussie à Molenbeek, où il a fini capitaine, l’ancien Lyonnais s’était livré à notre micro et avait affiché un état d’esprit revanchard. En parlant d’expérience, Mats Hummels, Sergio Ramos, Mario Hermoso et Joel Matip sont toujours libres si un club a besoin de renforcer sa défense. Bref, il y a clairement matière à recruter malin d’ici la fin du mercato avec une flopée de joueurs intéressants qui n’ont toujours pas trouvé preneurs jusqu’ici.

Le onze des joueurs libres :

Szczesny - Ramos, Hummels, Hermoso - Roberto, Rabiot, James, Sandro - Memphis - Ben Yedder, Martial

La suite après cette publicité

Gardiens : Keylor Navas, Rui Patricio, Loris Karius, Benoît Costil, Guillermo Ochoa, Sergio Rico, Tomas Koubek, Rémy Descamps

Défenseurs : Joël Matip, Youcef Atal, Serge Aurier, Adama Soumaoro, Marcos Alonso, Layvin Kurzawa, Marlon, Cédric Soares, Simon Kjaer, Bouna Sarr, Henrique, Kostas Manolas, Angelo Ogbonna, Marcelo Guedes, Youssouf Koné, Juan Cuadrado

La suite après cette publicité

Milieux de terrain : Iker Muniain, Davy Klaassen, Grzegorz Krychowiak, André Gomes, Yusuf Yazici, Dele Alli, Samuel Moutoussamy, Rafinha, Alexis Claude-Maurice, Miralem Pjanic, Jean-Philippe Gbamin, Jeff Reine-Adelaïde, Francis Coquelin, Etienne Capoue, Saif-Eddine Khaoui, Mehdi Abeid, Juan Mata, Kevin Strootman, Maxime Gonalons, Josuha Guilavogui, Benjamin Stambouli

Attaquants : M’Baye Niang, Willian, Adam Ounas, Aaron Boupendza, Andy Delort, Eric-Maxim Choupo-Moting, Munir El Haddadi, Ante Rebic, Ivan Cavaleiro, Rachid Ghezzal, Mariano Diaz, Islam Slimani, André Ayew, Stevan Jovetic, Mario Balotelli, Clinton N’Jie, Douglas Costa, Kevin Gameiro, Dario Benedetto, Anthony Modeste.