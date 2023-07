Lens recrute Abdukodir Khusanov

Lens va jouer la Ligue des Champions cette saison. Les Nordistes doivent donc se renforcer, eux qui ont enregistré des départs de taille. Ce lundi, ils ont officialisé la venue d’un nouveau joueur.

La suite après cette publicité

«Une première pour un Ouzbek ! En faisant appel au jeune et prometteur défenseur central Abdukodir Khusanov jusqu’en 2027, le Racing apporte de la densité physique à son arrière garde et recrute le premier joueur en provenance d’Ouzbékistan de son histoire. Un grand gabarit au potentiel certain, désormais international A, à polir sur le long terme», a écrit Lens dans son communiqué de presse ce lundi.

À lire

Steven Fortes en route pour Quevilly-Rouen !