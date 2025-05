La LFP remporte une grosse bataille contre le piratage

C’est le combat numéro un de la LFP, notamment depuis cette saison : la lutte contre le piratage. La diffusion de la Ligue 1 par DAZN, couplée à des tarifs atteignant des sommets, a provoqué une explosion de cette pratique. À tel point que le Classique entre l’OM et le PSG en novembre dernier aurait été regardé de façon illégale par 55 % des téléspectateurs. Mais l’instance qui gère le championnat de France semble déterminée à prendre les choses en main. Dans un communiqué, la LFP a expliqué avoir obtenu une décision favorable du Tribunal judiciaire de Paris quant au blocage de pratique permettant de pirater les matchs :

« Ce jeudi 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement favorable à la LFP et LFP Media, dans le cadre d’une procédure visant des réseaux privés virtuels (VPNs) dont les services peuvent être utilisés de façon abusive pour accéder aux sites de streaming et services IPTV diffusant illicitement les matches de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT. La LFP et LFP Media saluent cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, qui est une première en France sinon dans le monde, et constitue une avancée majeure dans la lutte contre le piratage en ordonnant à des services de VPN de mettre en œuvre des mesures de blocage de sites pirates. Cette décision vient utilement compléter les décisions précédemment rendues en faveur de la LFP par le Tribunal judiciaire de Paris, à l’égard des FAI, des DNS alternatifs et des moteurs de recherche. Elle confirme que le dispositif de lutte contre le piratage sportif français permet d’impliquer l’ensemble des intermédiaires dont les services peuvent être utilisés abusivement pour accéder à des sites pirates. Elle répond en cela aux recommandations de la Commission européenne concernant la lutte contre le piratage des contenus sportifs. La LFP et LFP Media saluent l’ensemble des décisions rendues en sa faveur cette saison et qui viennent en protection de ses droits. Elles sont d’ores et déjà mobilisées pour préparer la protection de la prochaine saison. » Reste à voir si cela se montrera efficace.