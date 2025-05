Gianni Infantino critiqué par l’UEFA pour un retard en raison… de Donald Trump

Le 75e Congrès de la FIFA, organisé à Luque, au Paraguay, a débuté avec plus de deux heures de retard ce mercredi, explique The Athletic. En cause : l’arrivée tardive de Gianni Infantino, qui revenait tout juste d’un déplacement au Moyen-Orient aux côtés de Donald Trump. L’UEFA n’a pas caché son agacement face à ce contretemps, qu’elle juge révélateur d’une dérive du président de la FIFA.

Dans un communiqué, l’instance européenne a dénoncé des « changements de dernière minute des horaires […] profondément regrettables » et critiqué la « priorité donnée à des intérêts politiques privés ». Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, et plusieurs représentants européens ont symboliquement quitté la salle en signe de protestation. Bien qu’Infantino ait invoqué des problèmes de vol, sa proximité avec Trump lors de cette tournée diplomatique, après un passage remarqué à la Maison Blanche, a fortement déplu, surtout dans le contexte de la préparation de la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite.