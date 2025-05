OM : un grand ménage prévu cet été pour la réserve

La réserve de l’Olympique de Marseille s’apprête à disputer son dernier match de la saison ce samedi contre Montpellier, dans une ambiance de fin de cycle. Neuf mois après un départ prometteur, la saison s’est peu à peu effilochée entre désillusions sportives, tensions internes, notamment entre Jean-Pierre Papin et All Zarrak, et un mercato hivernal perturbateur. L’équipe termine loin des ambitions initiales de montée en National 2 et un grand remaniement est attendu, annonce La Provence.

Plusieurs joueurs quitteront l’OM cet été : Kassim Abdallah prendra sa retraite à 38 ans, tandis que Yakine Mmadi, Benyahia-Tani, Ibrahim Gomis ou Alexandre Tunkadi arrivent en fin de contrat. Le capitaine Sonane Sidi, auteur de 15 buts, a lui prolongé de deux ans. Côté jeunes, le club devra se positionner sur les vainqueurs de la Gambardella 2024, dont plusieurs arrivent en fin de contrat en 2026. Yanis Sellami, sous contrat jusqu’en 2027, devrait reprendre avec les pros. Enfin, le départ de Papin laisse la place libre pour un nouveau coach, et son adjoint Romain Ferrier, réputé pour ses qualités de formateur, semble bien placé pour lui succéder. L’été s’annonce agité à la Commanderie.