Rémy Cabella écarte un retour à l'OM

Passé par l'Olympique de Marseille entre 2015 et 2018, Rémy Cabella (30 ans) n'a en fait évolué du côté du stade Vélodrome qu'au cours de deux saisons, avant d'être prêté à l'AS Saint-Étienne et d'être définitivement acheté par les Verts en août 2018. L'international français (4 sélections) fait aujourd'hui les beaux jours de Krasnodar en Russie et ce jusqu'en 2022. Au cours d'un live Instagram, le milieu offensif tricolore est revenu sur son passage à l'OM tout en écartant un retour dans la cité phocéenne à l'avenir.

«J'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas d'avoir signé à l'OM. C'est une fierté et je peux dire aujourd'hui que j'ai joué à l'OM. Revenir à Marseille ? Ça va être un peu compliqué, ils ont d'autres objectifs, d'autres ambitions. J'ai été très fier, c’était un rêve de signer à Marseille, et de connaître ce public de fou, parce qu'ils sont vraiment fous. Les supporters de l'OM sont très exigeants et très durs, je les comprends. Mais quand tu gagnes, il y a des millions de personnes derrière toi, c'est incroyable», a lancé Rémy Cabella, également élogieux envers Steve Mandanda, dans des propos relayés par Le Phocéen ce samedi.