C3, OM : la réaction à chaud de Jean-Louis Gasset

Embourbé dans une nouvelle crise sportive, l’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire sur la scène européenne en disposant du Shakhtar Donetsk (5-3 au cumulé) et ainsi se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue Europa, ce jeudi. Grâce à des buts d’Aubameyang, de Sarr et de Kondogbia, les Phocéens ont renoué avec le goût de la victoire, pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc olympien. Appelé pour venir jouer les pompiers de service en cours de semaine, le technicien français a salué l’état d’esprit de ses joueurs au coup de sifflet final.

«Je suis fier de tout le monde. Pour faire un grand match, il faut un grand public. C’était mal engagé avec le penalty. Il nous a surmotivés. Les joueurs ont trouvé que c’était une injustice. On était quand même dans leur camp… Il y a eu cette révolte qui a été très bonne pour la suite. Le public ? Je suis de Montpellier, je connais Marseille. Je sais que si on les a avec nous, on pourra faire de belles choses. Ils étaient en colère avant la rencontre, à juste titre. Il fallait qu’on fasse ce match référence au niveau de l’état d’esprit», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.