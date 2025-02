La lourde menace des arbitres de Ligue 1

Le climat autour des arbitres est plutôt tendu en ce moment en Ligue 1, notamment après ce fameux épisode du week-end dernier à Auxerre. Pablo Longoria a d’ailleurs écopé de 15 matchs de suspension suite à ses propos évoquant de la « corruption ». Jérémy Stinat, l’arbitre du match entre les Auxerrois et les Marseillais, avait ensuite été menacé à mort, et les pneus de sa voiture avaient été crevés avant le match.

Des faits inexcusables, et le SAFE, Syndicat des Arbitres du Football d’Elite, a tenu à dénoncer ces faits et surtout, à menacer de grève en cas de récidive… Les arbitres exerceront ainsi « leur droit de retrait » dans le cas où il y ait « des nouvelles atteintes à leur sphère privée, les mettant en danger, eux ou leurs proches », comme on l’apprend dans des propos rapportés par l’AFP. Le message est clair.