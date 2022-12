Angleterre : la course à la succession de Gareth Southgate est lancée !

La suite après cette publicité

L'Angleterre est KO. Samedi soir, les Three Lions se sont inclinés 2 à 1 face à la France et ont dit adieu à la Coupe du Monde. Après ce revers en quart de finale, l'heure est au bilan. Et tous les regards sont braqués vers Gareth Southgate, dont l'avenir fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. C'était déjà le cas avant la compétition où les médias avaient dressé la liste de ses potentiels successeurs. Ce lundi, la presse britannique en remet une couche sur le sujet puisque le sélectionneur anglais a jeté le flou sur son futur.

«J'ai trouvé une grande partie des 18 derniers mois difficiles. Pour tout ce que j'ai aimé ces dernières semaines, je regarde toujours comment les choses ont été vécues pendant 18 mois. Ce qui a été dit et ce qui a été écrit, la nuit à Wolverhampton (défaite face à la Hongrie)... Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui sont vraiment conflictuelles en ce moment. Donc, ce que je veux m'assurer, si c'est la meilleure chose à rester, j'ai l'énergie pour le faire. Je ne veux pas passer quatre ou cinq mois à penser que j'ai fait le mauvais choix. C'est trop important pour tout le monde que je ne me trompe pas».

Southgate sur le départ ?

Il a ajouté ensuite : «après chaque tournoi, je me suis assis avec tout le monde à la FA et j'ai discuté des choses et je pense que c'est le bon processus à suivre à nouveau. Il est difficile de vraiment réfléchir correctement dans les semaines qui suivent. Cela vous demande tellement d'énergie et vous avez tellement de choses qui vous traversent l'esprit. Je veux prendre la bonne décision de toute façon. Je ne pense pas que ce soit le moment de prendre une telle décision. Les prochains jours non plus, vraiment».

L'incertitude règne donc autour de l'avenir de Southgate. Mais selon le Telegraph et The Sun, le technicien de 52 ans devrait quitter son poste. Il aurait été touché par les nombreuses critiques à son sujet depuis son arrivée sur le banc anglais. Mais la goutte d'eau a été visiblement la lourde défaite 4 à 0 face à la Hongrie le 14 juin dernier en Ligue des Nations au Molineux Stadium. La presse s'était déchaînée sur le coach, qui ne l'avait pas bien vécu. Selon The Sun, il «envisage de quitter l'Angleterre». Ce, même si la FA veut le garder avec son assistant Steve Holland, eux qui ont signé une prolongation jusqu'en 2024, après l'Euro en Allemagne.

Plusieurs noms connus cités pour le remplacer

Malgré tout, la Fédération anglaise doit anticiper. Et pour le remplacer, plusieurs noms ont été sortis du chapeau ce lundi. Comme depuis plusieurs mois, Mauricio Pochettino, libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, est un candidat au banc anglais. Il a d'ailleurs avoué dans les colonnes de The Athletic qu'il était très intéressé par le job. La presse anglaise rappelle qu'il est le favori des bookmakers. Mais la concurrence est féroce. Sans club depuis son départ de Chelsea, Thomas Tuchel, qui a rejoint l'Allemagne, espère revenir en Angleterre très rapidement.

Le poste de sélectionneur l'intéresse beaucoup assure The Sun et plusieurs médias anglais. Mais là encore, rien n'est gagné. Bien sûr, le coach allemand connaît la Premier League et plusieurs joueurs de l'équipe nationale qu'il a dirigés à Chelsea, mais la FA préfère qu'un technicien britannique prenne les commandes des Three Lions en cas de départ du sélectionneur actuel. Les noms de Graham Potter, Brendan Rodgers et Eddie Howe sont cités. Tout dépendra donc des envies de Gareth Southgate. La balle est dans son camp !