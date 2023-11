Corinthians : le gros dérapage du directeur du club contre le VAR

Séquence surréaliste au Brésil. Quelques semaines après le coup de sang du propriétaire de l’OL et de Botafogo, John Textor, c’est au tour du directeur du football des Corinthians de s’insurger contre le corps arbitral. En dépit du précieux succès du club de São Paulo sur Grêmio (1-0), Alessandro Nunes n’a pas apprécié certaines décisions prises par les officiels de la rencontre et l’a fait savoir avec véhémence à la mi-temps.

Au moment où son équipe, réduite à dix contre onze, regagnait les vestiaires, le dirigeant brésilien a fait irruption dans la salle réservée aux arbitres en charge de l’arbitrage vidéo, et ce, après avoir bousculé un agent de la sécurité. Le principal intéressé s’est notamment plaint d’un penalty non sifflé en faveur de sa formation. «Je suis allé protester contre l’incompétence du responsable du VAR, je sais que ce n’est pas un comportement décent pour un dirigeant de football, pour quelqu’un qui fait partie d’une structure professionnelle… Mais je devais parler et m’exprimer», s’est justifié Alessandro Nunes au micro d’ESPN qui ajoute au passage qu’aucune forme d’agression n’a été relevée. Néanmoins, son attitude risque encore de faire couler beaucoup d’encre outre-Atlantique…