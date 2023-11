Ligue 1 : mais où s’arrêtera la hype rémoise de Will Still

Mais où s’arrêtera le Stade de Reims de Will Still ? Voilà un peu plus d’un an que l’entraîneur belge est assis sur le banc du club champenois. Il a fait de son équipe l’une des plus redoutables à jouer en championnat, actuellement 4e après 11 journées, à trois points du podium. Ce n’est plus une surprise à l’heure de recevoir le PSG à Auguste-Delaune (ce samedi à 17h), contre qui tout a commencé pour le technicien de 31 ans. C’est en effet le 8 octobre 2022 qu’il a dirigé son premier match face aux hommes de Christophe Galtier. Il remplaçait alors Oscar Garcia à qui il a définitivement pris la place la semaine suivante. «C’était contre l’armada offensive de l’époque avec Messi, Neymar et Mbappé» se remémore-t-il à France 3.

Il y a 13 mois, Still obtenait un match nul 0-0 au terme d’une rencontre très tendue où Sergio Ramos avait vu rouge dès la 41e minute. Il était seulement le 2e entraîneur (après Philippe Clément avec Monaco) à prendre un point au PSG cette saison-là. «C’est peut-être la première pierre du château qui va se construire derrière», glissait-il alors en conférence de presse. Il ne croyait pas si bien dire. Il débutait sa carrière de numéro un par 17 matchs sans défaite en Ligue 1. Seul Thomas Tuchel avec le PSG a fait mieux pour débuter dans l’histoire de notre championnat. Still se permettait même d’aller faire match nul au Parc des Princes (1-1) le mois de janvier suivant.

Will Still et Reims n’en finissent plus de briller

Depuis sa prise de fonction, le jeune coach n’a connu que 10 défaites en 39 matchs dirigés, prenant au passage une moyenne de 1,64 point par rencontre en Ligue 1. C’est le 6e bilan de France à égalité avec l’OM derrière celles qui sont considérées comme les meilleures équipes du moment dans l’hexagone comme le PSG, Monaco, ou encore Lens et Nice. Le Stade de Reims est très cohérent, à défaut d’être spectaculaire. D’ailleurs sur la période Still, le club aligne 17 clean sheets. Seul l’OGC Nice fait mieux en France sur cette période (18). Le Belge est parvenu à construire une véritable identité, bien aidé également par un mercato ambitieux.

Avec un budget d’environ 65 M€, le club champenois a changé de dimension ces derniers mois, y compris sur le marché des transferts. La vente d’Hugo Ekitike au PSG (35 M€ cet été après l’avoir prêté l’an passé), mais aussi celle de Jens Cajuste à Naples (12,5 M€), Dion Lopy à Almeria (6,5 M€) ou encore Alexis Flips à Anderlecht (3,5 M€) ont permis d’investir dans l’équipe. Si Mathieu Lacour, le directeur général, était parvenu à obtenir le prêt de Folarin Balogun la saison passée (21 buts en L1 permettant à Arsenal de le vendre à Monaco plus de 30 M€ cet été), il a cette fois sorti le carnet de chèques avec toujours cette démarche d’aller sur des marchés où les clubs français ont moins l’habitude d’aller.

Un mercato ambitieux et réussi

Sans faire de folie sur un joueur en particulier, Reims a tout de même dépensé 50 M€ sur le dernier mercato en réalisant de sacrés coups. On pense notamment à Keito Nakamara (23 ans), arraché à LASK pour 12 M€ alors qu’il sortait d’une très belle saison en Autriche (17 buts et 8 passes décisives en 36 rencontres TCC), et déjà déterminant (1 but et 1 passe en 8 rencontres). Mohamed Daramy (21 ans) sortait lui d’un exercice prometteur en prêt à Copenhague (6 buts et 6 passes en 18 matchs de Superligaen). Il a fallu convaincre l’Ajax à hauteur de 12 M€ pour en faire le successeur de Balogun à la pointe de l’attaque (2 réalisations et 3 offrandes en 10 sorties).

La suite après cette publicité

Le Kenyan Joseph Okumu (26 ans) a lui aussi coûté 12 M€ (auprès de La Gantoise) mais Reims ne le regrette pas. Le compère de Yunis Abdelhamid et d’Emmanuel Agbadou en défense centrale monte en puissance depuis le début de la saison (8 rencontres). Teddy Teuma vient également de Belgique, où il brillait avec l’Union Saint-Gilloise. À 30 ans et pour seulement 4,5 M€, le milieu de terrain est déjà devenu l’homme à tout faire (4 buts et 2 passes en 10 matchs). On peut également citer le prêt de Josh Wilson-Esbrand (20 ans) en provenance de Manchester City et les venues de jeunes éléments encore à parfaire comme Amine Salama (22 ans) et Oumar Diakité (19 ans).

Will Still n’a encore jamais perdu contre le PSG

Peut-être deviendront-ils des joueurs comme Amir Richardson (21 ans) ? Recruté à l’été 2022, le longiligne milieu de terrain a été laissé en prêt au Havre la saison dernière avant de s’installer dans le onze rémois (8 matchs, 2 buts et 1 passe décisive). Et puis il y a ceux qui confirment comme Yehvann Diouf (23 ans), installé par Will Still dans les buts dès sa prise de fonction, Azor Matusiwa (25 ans) et surtout Marshall Munetsi (27 ans), qui marchait sur l’eau (2 réalisations et 4 offrandes en 10 rencontres) jusqu’à sa fracture du nez il y a deux semaines. Autant d’arguments qui peuvent faire trembler un PSG pas si souverain sous Luis Enrique, prévient Will Still. «On va retrouver Paris samedi en essayant de les embêter et de les pousser à faire des choses qu’ils n’ont pas forcément envie de faire.»