Reims peut rêver grand après son mercato XXL

Belle surprise de la saison dernière avec un jeu attrayant déployé sous les ordres de Will Still, le Stade de Reims s’était offert une onzième place prometteuse. Habitué à une présence dans le milieu de tableau de la Ligue 1 depuis sa dernière montée en 2018, le club rémois entend continuer de grandir et le discours de son coach belge est en adéquation totale avec cette ambition. «C’est dur de se fixer un objectif précis avant la fin du mercato, mais on a envie d’énerver le plus de monde possible parmi les équipes du dessus. On va se pousser au maximum pour faire mieux que la saison dernière» expliquait d’ailleurs le coach de 30 ans. Malgré une défaite lors de la première journée contre l’Olympique de Marseille (2-1), le contenu a été plutôt prometteur à l’image du mercato et tout cela va demander du temps à se mettre en place.

Pour gagner du temps, l’ailier japonais Junya Ito déjà buteur contre l’OM va être précieux. Arrivé de Genk à l’été 2022, le joueur de 30 ans a particulièrement brillé lors du dernier exercice (6 buts et 5 offrandes en 35 matches de Ligue 1). Avec le double pivot Marshall Munetsi - Azor Matusiwa mais aussi une charnière Emmanuel Agbadou - Yunis Abdellamid et la belle surprise de la saison dernière Yehvann Diouf dans les buts, Reims a su conserver une base solide. On déplorera néanmoins les départs de Jens Cajuste (Napoli), Dion Lopy (Almeria) et Alexis Flips (Anderlecht) qui auront permis de récolter plus de 20 millions d’euros ainsi que le retour de prêt de Folarin Balogun (22 buts et 3 offrandes en 39 matches la saison dernière) en direction d’Arsenal. Si on ajoute les 28,5M€ récoltés de la vente d’Hugo Ekitike et le pourcentage à la revente sur le contrat d’El Bilal Touré parti d’Almeria à l’Atalanta, c’est un joli pactole dont disposait Reims pour se renforcer.

Un mercato historique, mais à l’équilibre

Et cet été, l’argent a autant coulé à flots que le Champagne du côté de Reims. En effet, les sextuples champions de France ont dépensé pour 49 millions d’euros, un record dans leur histoire. Malgré tout, la balance des transferts reste positive de 9,55M€ avec 58,55M€ de ventes. Trois arrivées ont de quoi impressionner et elles ont toutes coûté 12M€. Tout d’abord, Keito Nakamara (23 ans) venu de LASK. L’ailier gauche japonais reste sur une saison incroyable en Autriche où il aura marqué 17 buts et délivré 8 offrandes en 36 rencontres. Il se place déjà comme le pendant de Junya Ito sur l’autre aile. Jeune et expérimenté, Mohamed Daramy (21 ans) arrive avec de belles références à Copenhague malgré un passage plus contrasté à l’Ajax Amsterdam. Capable de jouer sur tout le front de l’attaque, l’international danois (6 capes) apportera un autre profil explosif à son équipe.

Dernier renfort de poids, celui de Joseph Okumu (26 ans) en provenance de La Gantoise. Le défenseur kenyan qui reste sur deux belles saisons en Belgique viendra compenser la perte d’Andreaw Gravillon pour améliorer un peu plus un secteur qui a toujours été plutôt bien fourni sur les dernières années. Pour continuer d’apporter de la concurrence, deux buteurs sont arrivés. D’abord, Amine Salama (23 ans) du SCO Angers pour 4M€ où il a su confirmer son bon passage à Dunkerque pour exploser. Ensuite, Oumar Diakité (19 ans) qui sort d’une belle saison à Liefering (9 buts et 6 offrandes en 23 matches) mais qui a vu Salzbourg lui préférer son compatriote Karim Konaté. Il arrive pour 2,5M€.

Performant avec l’Union Saint-Gilloise qu’il a amené à deux reprises sur le podium de la Jupiler Pro League, le Maltais Teddy Teuma (29 ans) viendra apporter une touche d’expérience au cœur du jeu. Enfin, Reda Khadra (22 ans) viendra apporter de la concurrence. Le milieu offensif formé à Dortmund a connu des prêts suite à son arrivée à Brighton. Désormais, il tentera de lancer sa carrière à Reims qui a misé 1,9M€ sur lui. Parmi ces renforts, on compte aussi le vétéran Ludovic Butelle (40 ans, Red Star), l’espoir gambien Adama Bojang (19 ans, Steve Biko FC) et le latéral gauche prometteur Josh Wilson-Esbrand (20 ans, Manchester City) qui n’ont presque rien coûté à Reims. Le premier aura un rôle de doublure, le deuxième est l’objet d’une réflexion à long terme tandis que le troisième se battra pour une place dans le onze. Un mercato de grande ampleur pour le Stade de Reims qui poursuivra sa mue ce dimanche face à Clermont.