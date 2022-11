PSG : encore un reproche fait à Kylian Mbappé...

La prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a énormément fait parler cet été et les conséquences de cette dernière s'en ressentent encore aujourd'hui. Mais, comme l'indique ce jour le journal L'Équipe, l'attaquant français n'incarne pas le seul mouvement estival du club de la capitale. En effet, l'arrivée de Julien Maynard en lieu et place de Jean-Martial Ribes au poste de responsable de la communication sportive et des relations presse de l'équipe première a interrogé certains joueurs.

La suite après cette publicité

Non-présent dès sa nomination (à la fin du mois d'août), il leur aurait été répondu que l'ancien pensionnaire de TF1 était un ami de Kylian Mbappé. Une situation qui aurait provoqué une forme d'exaspération du vestiaire parisien, nouveau signe d'une crispation interne quant à la place occupée par l'ancien Monégasque dans l'organigramme du club.