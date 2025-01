Khvicha Kvaratskhelia est-il la recrue idéale pour le PSG ?

OUI

Partons du constat que les lignes offensives parisiennes semblent remplies. Il est vrai qu’à regarder l’effectif parisien mis à disposition de Luis Enrique, plusieurs armes sont d’ores et déjà présentes dans les rangs du Paris Saint-Germain. Avec l’incroyable campagne d’Ousmane Dembélé, le retour de blessure de Gonçalo Ramos, le très bon début de saison de Bradley Barcola et la montée en régime de Désiré Doué, recruter un nouvel ailier dès cet hiver n’apparaît pas comme une priorité absolue sur ce mercato d’hiver. Impressions positives mises de côté, les faits sont finalement assez différents. Suite à l’improbable disette parisienne des Parisiens en Ligue des Champions, certaines lacunes ont été mises en lumière. Si Luis Enrique avait comparé cette inefficacité devant le but à une «mauvaise blague», la vérité est que le Paris Saint-Germain manque cruellement de talents confirmés sur ses lignes offensives. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’un des meilleurs joueurs de Serie A depuis deux ans, va corriger de nombreux problèmes rencontrés lors de la première partie de saison. Dans la situation actuelle du Paris Saint-Germain, refuser un joueur comme Khvicha Kvaratskhelia relève de la folie.

En plus de représenter une incroyable opportunité de marché - le montant du transfert est passé de 120 millions refusés par Naples cet été à 80 millions acceptés cet hiver, soit un gain de 40 millions pour Paris, l’international géorgien possède un profil rare, voire inédit, dans l’effectif parisien, à savoir celui d’un créateur-finisseur efficace, capable d’enquiller les passes décisives en apportant sa dizaine de buts (30 buts, 29 passes décisives en 107 matchs), doté de grandes capacités techniques. Capable de jouer sur l’aile gauche, dans l’axe et même sur la droite, le natif de Tbilissi pourrait camper différents costumes. Celui d’un leader offensif sur l’aile gauche qui peut soulager Bradley Barcola et Désiré Doué parfois trop inconstants, leur offrant par la même occasion une concurrence pour les aider à progresser encore. Ses qualités de leadership se sont clairement dédoublées au cours de la terrible saison dernière où le Géorgien, qui a connu 3 coachs sur la saison, a porté l’équipe presque seul.

Mais aussi celui du fameux faux numéro 9 qui devrait faire le bonheur de Luis Enrique et son système. Titulariser Kvaratskhelia sur la gauche peut aussi désorganiser les défenses adverses, avant tout concentrées à contenir le côté droit parisien avec le féroce duo Ousmane Dembélé - Achraf Hakimi depuis le début de saison. Avec un danger à la création et à la finition également présent à gauche, Kvaratskhelia libérerait et soulagerait l’aile droite pour le Français et le Marocain. Pour rappel, sur ses trois saisons au Napoli, l’ancien prodige du Dinamo Batumi s’est illustré en marquant de la tête, du pied droit, du pied gauche et sur pénalty. Une panoplie assez vaste et une efficacité plus que correcte pour un joueur qui a été longtemps la deuxième option à la finition derrière Victor Osimhen. Il affiche une moyenne de 85% de passes réussies par match sur les trois saisons.

NON

Rappelons le d’abord, Khvicha Kvaratskhelia est un excellent joueur de football, et les fans napolitains ne se sont pas pris d’amour pour lui sans raison. Mais pour autant, le Géorgien ne répond pas vraiment à un besoin vital dans l’effectif parisien, qui aurait eu bien besoin d’un ailier droit supplémentaire, ou d’un numéro 9 qui plaise enfin à Luis Enrique. Alors, certes, Kvara peut dépanner dans l’axe ou sur le côté droit, mais s’amuse-t-on à recruter un joueur à 80 M€ (ou dans ces eaux-là) pour ne pas le faire jouer à son poste préférentiel, à savoir sur le côté gauche ? Voilà donc le premier problème de ce recrutement.

Le deuxième, c’est qu’il ne correspond pas non plus à la volonté d’avoir une véritable machine à marquer, et notamment sur la scène européenne. Kvaratskhelia, c’est du liant dans le jeu, c’est de la prise d’initiative avec le ballon, c’est parfois du génie, mais est-ce pour autant l’homme qui changera tout en Ligue des Champions ? En 17 apparitions dans la compétition avec Naples, c’est 2 buts (et 5 passes décisives). Soit 1 but de plus que Barcola, qui compte 16 apparitions et qui se fait sèchement juger pour ces mêmes raisons. Le PSG ne recruterait donc pas un cador dans la plus grande compétition européenne.

Enfin, recruter Kvaratskhelia, c’est clairement remettre en cause les perspectives de Bradley Barcola, et à un degré moindre de Désiré Doué (dont la polyvalence lui offrira d’autres postes que le couloir gauche). Si le PSG veut mettre en avant sa recrue hivernale, alors elle jouera sur le côté gauche, et Barcola pourra dès lors ruminer un peu plus ses dernières semaines compliquées, avec un temps de jeu plus limité.