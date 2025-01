OM : Roberto De Zerbi est très satisfait après le succès à Rennes

Après les mauvais résultats de l’OL, Monaco et Lille, l’Olympique de Marseille a réalisé la meilleure opération du week-end en s’imposant sur la pelouse du Stade Rennais (2-1) afin de rester deuxième de la Ligue 1, à cinq points de l’AS Monaco. Alors forcément, Roberto De Zerbi a exprimé toute sa joie envers ses joueurs et notamment Géronimo Rulli, encore décisif en stoppant un penalty.

«Un match difficile et une victoire incroyable contre une bonne équipe. C’est difficile de réussir à trouver les solutions pour marquer, frapper au but. En seconde période, on méritait vraiment de gagner ce soir. Je pense que la mentalité à fait la différence, on a bougé le ballon avec de la qualité, on s’est créé deux ou trois occasions et Géronimo Rulli a encore fait un match énorme, il ne faut pas l’oublier. Mardi, il faut gagner pour continuer en Coupe de France», a-t-il indiqué. Ce sera au Vélodrome, contre le LOSC.