Rennes - OM : les notes du match

Après les matches nuls de Lille et Monaco plus tôt dans le week-end, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais avec la possibilité de prendre le large sur les poursuivants. Toujours deuxièmes de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi se présentaient au Rohazon Park avec le même onze que celui aligné face au Havre. De son côté, Rennes alignait un 4-2-3-1 classique avec Matusiwa, Blas, Kalimuendo, Gouiri et la première apparition de Samba dans le but.

Dans un début de match très calme où Wooh a empêché Greenwood d’offrir la première occasion à l’OM (15e), les Phocéens maintenaient le pied sur le ballon face à des Bretons préférant rester acculés dans leur moitié de terrain. Mais après une nette domination marseillaise et une frappe de Rabiot détournée (21e), Rennes bénéficiait d’un penalty après une main de Murillo. Kalimuendo voyait son envoi être repoussé par Rulli sur son poteau (32e) !

Mason Greenwood décisif

Et la suite de la rencontre s’est enflammée puisque Kalimuendo s’est rattrapé en ouvrant le score après un bon travail de Blas (1-0, 43e). Un avantage de courte durée, puisque Murillo trouvait Greenwood pour l’égalisation après une belle contre-attaque (1-1, 45e). Et la mi-temps n’a pas fait de bien au SRFC, qui a perdu Kalimuendo sur blessure, avant une tête croisée de Rabiot pour permettre à l’OM de passer devant (2-1, 49e). Un but qui a calmé les Rennais, obligeant Samba à sortir le grand jeu pour éviter d’encaisser un troisième but (61e et 64e).

L’OM a cru pouvoir plier la rencontre grâce à un penalty, mais le VAR a annulé une main signalée dans la surface. Sans briller, mais avec la maîtrise, les Phocéens peuvent repartir à Marseille dans la bonne humeur puisqu’ils ont maintenant cinq points d’avance sur Monaco, troisième du Championnat, avant d’affronter Lille, en Coupe de France. De son côté, Jorge Sampaoli a raté son retour contre son ancien club et voit Rennes stagner à la 13e place. Les Bretons iront à Troyes, en 1/16es de finale de Coupe de France.

L’homme du match : Greenwood (8) : encore titulaire sur le côté droit de l’attaque marseillaise, l’Anglais a réalisé une très belle prestation. Dans tous les bons coups offensivement, la lumière est souvent venue de lui offensivement du côté de Marseille. En jambes, l’ancien prodige de Manchester United a donné le tournis aux défenseurs rennais avec qui il a été constamment dans la provocation. Sonnant la révolte après une superbe action des siens en ne laissant aucune chance à Brice Samba d’un plat du pied appuyé, il avait déjà été dangereux et aurait pu ouvrir le score au quart d’heure de jeu sans un grand sauvetage de Wooh. Toujours aussi dangereux et un ton au-dessus de ses coéquipiers et de ses adversaires au retour des vestiaires, Greenwood aura encore été dangereux au retour des vestiaires (61e) et c’est de lui qu’est venu le but du 2-1 de l’OM. Naviguant autour de ses adversaires, l’attaquant de 23 ans a adressé un ballon parfait pour Adrien Rabiot. Outre les statistiques, Greenwood aura réalisé un excellent match jusqu’à sa sortie à la 89e minute, remplacé par Bilal Nadir.

Stade rennais

- Samba (5,5) : pour son premier match sous les couleurs rennaises, l’ancien portier du RC Lens a vécu une soirée contrastée. Il a réalisé une première intervention devant Rongier, repoussant la frappe du milieu de terrain (21e), mais aussi devant Greenwood (61e). Face à Luis Henrique, puis Murillo, il a également montré ses qualités de dernier rempart (64e). Il s’est montré tout aussi solide face à Rowe (90+5). Cependant, il ne peut rien, ou presque, sur le but de l’Anglais (43e), tandis que la tête de Rabiot semble également hors de portée (50e). Le Français n’a pas brillé par ses relances au pied, loin de là. Sur ses longs ballons, le gardien de but était souvent imprécis. Sur une passe pour Wooh, il a failli commettre une énorme boulette et coûter un but à sa toute nouvelle équipe, avant de se rattraper (39e).

- Hateboer (4) : face aux attaques marseillaises, le Néerlandais a parfois fait preuve de fébrilité. Dès le début de la rencontre, le défenseur central n’était pas loin de provoquer un penalty après un contact avec Maupay (10e). Soumis au pressing adverse, il a fréquemment été contraint de balancer loin devant. En seconde mi-temps, il n’est pas passé loin d’offrir à Rowe un but tout fait, suite à une passe trop molle vers Samba (79e).

- Ostigard (4,5) : le Français a, comme ses partenaires, beaucoup couru après le ballon. S’il n’est coupable sur aucun des buts marseillais, il semble assez attentiste sur la réalisation de Greenwood (43e), aspiré vers son but par l’appel de Maupay. Tout au long de la rencontre, il a été peu sollicité, mais était systématiquement loin du danger lorsque son équipe en avait besoin.

- Wooh (6) : le jeune joueur de 23 ans a montré beaucoup de maturité et de sérénité ce samedi soir. Au Roazhon Park, le droitier a été l’auteur d’un tacle salvateur pour contrer une frappe de Greenwood qui semblait se diriger vers le but (16e). Lorsque le Stade rennais récupérait le ballon et devait se sortir du pressing de l’équipe de De Zerbi, il était le seul des trois centraux à parvenir à relancer proprement. Il est le seul joueur de l’arrière-garde bretonne à avoir affiché un visage satisfaisant ce soir. Remplacé par Nagida (87e).

- Assignon (4,5) : il a été l’un des joueurs de Jorge Sampaoli les plus actifs de la première mi-temps, avec 33 ballons touchés. Sur un contre à 100 à l’heure, il a parfaitement servi Kalimuendo pour l’ouverture du score (46e). Mais la deuxième moitié de la rencontre a mal démarré pour lui, puisqu’il est arrivé trop en retard pour empêcher Rabiot de placer sa tête, synonyme de 1-2 (50e). Beaucoup de déchets pour le latéral droit, qui a été le Rennais qui a perdu le plus de ballons ce samedi.

- James (4) : le Gallois s’est montré très discret ce samedi soir. S’il est l’un des Rennais ayant touché le plus de ballons, il a davantage essayé de jouer la sécurité que de tenter de déstabiliser le bloc marseillais. Il est le troisième joueur de son équipe à avoir le plus perdu la possession. Sans le cuir, le milieu de terrain n’est pas allé au contact, mais a surtout cherché à couper les lignes de passe.

- Matusiwa (5) : durant le premier acte de la partie, le milieu de terrain breton a été essentiel. Alors que son équipe n’a presque pas vu le cuir durant les quarante-cinq premières minutes (67 % de possession pour l’OM), il est le Rennais ayant récupéré le plus de ballons : 3. Le joueur de Jorge Sampaoli s’est montré solide, remportant cinq de ses six duels.

- Truffert (4,5) : forcé de rester derrière face à la possession phocéenne, le latéral gauche a tenté d’apporter son soutien lorsque son équipe portait le ballon, sans grand succès. Lorsque ses partenaires couraient après le cuir durant de longues minutes, il a plusieurs fois tenté de sortir de sa zone pour réaliser un pressing, mais était trop esseulé. Sur le but de Rabiot, il laisse trop facilement Greenwood repiquer à l’intérieur (50e).

- Blas (4) : très discret au cours de la première période, il est à l’origine de la contre-attaque rennaise amenant le but de Kalimuendo (46e). Très proche de Gouiri en deuxième mi-temps, suite à la sortie de Kalimuendo, l’ailier n’a pas réussi à faire briller son partenaire ou à profiter de sa présence. Alors que l’OM ne lâchait toujours pas le ballon durant les quarante-cinq dernières minutes, il s’est montré persévérant dans la récupération. Il est l’auteur de la seule frappe rennaise en deuxième période, facilement captée par Rulli (80e). Remplacé par Ahamada (87e).

- Gouiri (4) : au cours d’une première mi-temps durant laquelle son équipe n’a quasiment pas vu le ballon, l’Algérien n’a presque pas eu l’occasion de briller. Avec seulement quatorze ballons touchés durant le premier acte, le plus faible total de son équipe, il a traversé le premier acte comme un fantôme. Replacé dans un rôle de numéro neuf après la sortie de Kalimuendo, il n’a pas connu davantage de réussite. Remplacé par Grønbaek (69e), qui aurait pu provoquer un penalty sur une main, que Kherradji a finalement rejugée à l’aide de la VAR.

- Kalimuendo (5): l’avant-centre des Rouges et Noirs a connu un début de soirée très compliqué. Après avoir loupé une énorme occasion, voyant Rulli s’interposer à bout portant (30e), l’ancien Parisien avait malgré tout le bonheur de voir M.Kherradji désigner le point de penalty suite à une main de Cornelius. Mais le joueur de 22 ans a une nouvelle fois vu le portier adverse réaliser une incroyable parade (32e). Une dizaine de minutes plus tard, l’attaquant parvenait à terminer une contre-attaque éclair d’un plat du pied après s’être débarrassé de Cornelius grâce à un bel appel-contre-appel (43e). Remplacé par Fofana (46e), qui a joué la seconde période sur le côté gauche et n’a pas pesé bien lourd face à la défense marseillaise.

Olympique de Marseille

- Rulli (7,5) : impressionnant depuis le début de saison, le portier argentin a encore sorti une prestation remarquable ce samedi à Rennes. Rassurant sur sa ligne et souverain dans sa surface, l’ancien de Montpellier n’a pas eu grand-chose à faire pendant près d’une demi-heure. Volontaire et déterminant lors d’une frappe à bout portant de Kalimuendo (28e), il a parfaitement lancé son match en arrêtant son troisième penalty de la saison face à Arnaud Kalimuendo. Et s’il n’a rien pu faire sur la tentative gagnante de l’ancien du RC Lens quelques minutes plus tard (44e), Rulli peut se targuer d’avoir été un dernier rempart brillant ce soir, comme souvent cette saison. Auteur d’une seconde période de grande qualité en s’interposant sur les moindres tentatives rennaises, l’Argentin continue donc sur son impressionnante lancée cette saison, comme peuvent en témoigner ses quatre parades ce soir et son jeu au pied impeccable.

- Merlin (5) : il aura été l’un des seuls de l’OM à réaliser un match assez quelconque ce soir. Pourtant impeccable ces dernières semaines, le joueur formé au FC Nantes s’est illustré par beaucoup de déchets dans les transmissions et n’a pas été inspiré ce soir offensivement en dédoublant très peu dans un couloir gauche souvent vacant lorsque Rabiot a repiqué dans l’axe. Défensivement, Merlin n’aura pas franchement été mis en danger mais aura quand même été dérangé dans de nombreux duels.

- Murillo (6) : utilisé dans la défense à trois, le Panaméen a réalisé un match en demi-teinte. Naïf sur l’ouverture du score de Kalimuendo en se faisant embarquer dans l’appel-contre-appel de l’attaquant rennais, Murillo s’est bien rattrapé en se projetant parfaitement quelques minutes plus tard et en servant magnifiquement Greenwood pour l’égalisation. Généreux dans ses efforts, il a eu le mérite de venir apporter le surnombre à de nombreuses reprises en phase offensive et il aura été concentré défensivement face à Gouiri puis Fofana.

- Balerdi (5,5) : capitaine du soir, l’Argentin aura réalisé une prestation correcte. Solide dans les duels, il aura fait vivre une soirée compliquée aux attaquants rennais en étant souvent dur sur l’homme. En revanche, ses nombreux errements à la relance et ses quelques erreurs de marquage auraient pu coûter cher à l’OM. Moins brillant qu’à l’accoutumée à la relance, Balerdi n’a pas réalisé son meilleur match de la saison.

- Cornelius (5,5) : aligné dans une défense à trois comme souvent ces dernières semaines, le joueur de 27 ans aura été propre défensivement ce soir. Présent dans les duels et grattant quelques ballons en faisant parler ses atouts physiques et des qualités d’intercepteur, le Canadien n’a pas démérité ce samedi et a contribué à la relative solidité de l’OM ce samedi.

- Luis Henrique (6) : aligné en tant que piston droit, le Brésilien n’a pas semblé dépaysé par rapport à son statut d’attaquant et a encore livré une prestation séduisante ce samedi. Consciencieux défensivement et souvent solidaire avec Amir Murillo lors des replis défensifs, l’ancien de Botafogo a fait parler sa qualité technique lors de ses nombreuses projections offensives. Malgré quelques pertes de balle évitables, Luis Henrique aura aussi distillé quelques bons ballons ce soir. Un match sérieux.

- Rongier (6,5) : impressionnant ces dernières semaines, le revanchard Rongier a encore livré une prestation consistante. Moins impressionnant qu’Hojbjerg balle au pied, l’ancien de Nantes aura été déterminant à la conquête du ballon et a remporté la majorité de ses duels en montrant une abnégation prodigieuse. Auteur de quelques inspirations qui ont fait avancer le jeu marseillais, il aura été essentiel dans le succès marseillais et confirme qu’il est l’un des hommes forts des dernières semaines du côté de Marseille.

- Hojbjerg (7) : de retour dans le onze phocéen, le Danois a étalé toute sa classe. Précieux à la récupération du ballon, l’ancien de Tottenham aura montré qu’il a quelque chose de spécial dans cette rencontre en dégageant une autorité assez brillante. Auteur d’une passe incroyablement bien dosée vers Murillo lors de l’égalisation phocéenne, le capitaine de la sélection danoise aura raté quelques passes trop présomptueuses. Calme et tempéré, il aura dicté le tempo de la partie et aura apporté à l’OM ce qu’il fallait quand il le fallait, entre présence dans les duels et qualité technique dans les projections rapides de Marseille.

- Rabiot (7) : utilisé plus haut sur le terrain ce samedi, le joueur formé au PSG a été très utile et aura encore réalisé une belle prestation. Impérial dans ses prises de balle et jamais inquiété, l’international français aura néanmoins perdu plusieurs ballons en cherchant à trop en faire. Pour autant, souvent dominateur dans les duels, Rabiot aura représenté un vrai problème pour ses vis-à-vis. Parfois mal à l’aise dans un rôle d’ailier gauche assez spécial pour lui, l’ancien de la Juve a fait preuve de discipline et a bien senti les coups. Une expertise qui lui a permis d’inscrire le but de la victoire d’une tête pas si évidente à redresser. Même dans un poste atypique et sans être forcément étincelant, Rabiot aura néanmoins réalisé un très bon match.

- Maupay (5) : habitué à faire le sale boulot pour laisser les autres briller, Maupay a été un peu en dessous ce samedi. Entouré de golgoths, l’ancien de Brighton a eu du mal à exister mais a eu le mérite de se rendre disponible entre les lignes. Touché à 16 reprises, il a globalement été sevré de ballons. Auteur de plusieurs bonnes orientations du jeu, mais il n’a pas eu de réelles occasions à se mettre sous la dent. Toujours aussi généreux dans les efforts, il a eu le mérite de ne jamais lâcher jusqu’à sa sortie à la 70e minute au profit de Jonathan Rowe, mobile pour son entrée en jeu.

