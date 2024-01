Serie A : le Torino gifle le Napoli, la Lazio arrache la victoire à Udine

Le Napoli se déplaçait dans le Piémont ce dimanche après-midi pour y défier le club du Torino sur la pelouse du stade Olimpico-Grande Torino, lors de la 19ème journée de Serie A. Alors que les Granata ont très rapidement haussé le ton, c’est Antonio Sanabria qui a bien ouvert le score pour récompenser la domination turinoise (43e). Dans le second acte, la nouvelle recrue hivernale entrée en jeu, Pasquale Mazzocchi, s’est fait expulser sur sa première intervention, laissant ainsi les Napolitains à dix. La punition fut immédiate puisque Nikola Vlasic a doublé la mise sur l’action suivante (52e). Et enfin sur corner, Alessandro Buongirono a placé un coup de casque puissant pour sceller la victoire (66e). Avec cette victoire (3-0), le Torino prend de précieux points et se rapproche de la course très serrée pour l’Europe, tandis que Naples reste à une anecdotique 9ème place, juste devant les Granata.

Dans l’autre rencontre jouée simultanément, la Lazio se rendait dans le Friolu pour y affronter Udinese sur la pelouse du Stadio Friuli. Malgré une légère domination des locaux, c’est bien les Romains qui ont ouvert le score grâce à Luca Pellegrini (12e). Dans le second acte, Walace a égalisé (59e) mais Matias Vecino a offert ensuite la victoire à son équipe (76e). Avec cette victoire (1-2), les joueurs de Maurizio Sarri se donnent de l’air en campant une belle 6ème position, alors que les Zebrette flirtent avec la zone rouge et une 16ème place plus qu’inquiétante.