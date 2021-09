CdM : la CONMEBOL s'oppose à une édition tous les deux ans

Les oppositions s'enchaînent. Alors qu'elle avait initialement soutenu le projet de Coupe du monde tous les deux ans porté par la FIFA, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a annoncé que «les analyses techniques» avait finalement «montré qu'il n'était pas viable», à travers un communiqué publié ce vendredi.

«Une Coupe du monde tous les deux ans pourrait fausser la compétition de football la plus importante de la planète, en abaissant sa qualité et en sapant son caractère exclusif et ses normes exigeantes actuelles (...) une Coupe du monde tous les deux ans représenterait une surcharge pratiquement impossible à gérer dans le calendrier des compétitions internationales, précise le communiqué. Il n'y a aucune justification sportive pour raccourcir l'intervalle entre les Coupes du monde.»