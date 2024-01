Un défenseur du LOSC sur les radars de l’AS Rome

Pour un défenseur, le LOSC fait souvent figure de tremplin idéal. Gabriel Magalhaes et Simon Kjaer peuvent notamment en témoigner : de bonnes performances dans le Nord garantissent fréquemment à un défenseur d’aller viser plus haut pour la suite de sa carrière. Très bons cette saison avec les Dogues de Paulo Fonseca, Alexsandro et Leny Yoro peuvent légitimement rêver plus grand pour leur futur. Mais alors que le second cité est sur les radars des plus grands clubs d’Europe, son compère brésilien est moins mis en évidence. Pourtant, le joueur de 24 ans garde une belle cote sur le Vieux Continent.

Et à en croire les informations venues d’Italie ce lundi soir, le natif de Rio de Janeiro est scruté de très près par l’AS Rome. Les Giallorossi, auteurs d’une première moitié de saison mitigée, souhaitent activement se renforcer en défense. Et malgré l’éclosion de la pépite Dean Huijsen, les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient renforcer leur arrière-garde. Ainsi, le nom du défenseur lillois a été coché. Sous contrat jusqu’en 2026, Alexsandro pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat d’après plusieurs sources transalpines. Affaire à suivre donc…