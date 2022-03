France - Côte d'Ivoire : les compositions probables

La suite après cette publicité

La France entame une année 2022 importantissime en douceur. C'est assez rare pour le souligner, mais les Bleus disputent deux matchs amicaux en ce mois de mars, dans le but de préparer la Ligue des Nations en juin (4 matchs), mais surtout la Coupe du monde qui démarre le 21 novembre prochain au Qatar. Avant de jouer l'Afrique du Sud dans 4 jours à Lille, l'équipe de Didier Deschamps affronte ce soir à Marseille la Côte d'Ivoire, l'occasion de voir de nouveaux visages.

Pour leur premier retour au Vélodrome depuis 2016 et la demi-finale victorieuse de l'Euro face à l'Allemagne, les Tricolores se présenteront avec Lloris dans les buts. Le sélectionneur optera vraisemblablement pour une défense à trois avec Koundé en axe droit, Varane au centre et Lucas Hernandez sur la gauche. William Saliba débutera sur le banc, mais il devrait sans doute connaître sa première en équipe de France, lui qui évoluera à domicile.

Avec ou sans Mbappé ?

Au milieu, il ne devrait pas y avoir de surprise. Coman et Theo Hernandez sont pressentis pour occuper les ailes, entourant un duo Tchouameni-Pogba qui a jusque-là bien fonctionné. Clauss pourrait lui aussi vivre ses premiers instants chez les Bleus s'il entre sur le terrain. Enfin devant, Griezmann devrait débuter en soutien d'un duo Mbappé-Nkunku. Si le second s'apprête à fêter sa première internationale, la présence de Mbappé est-elle plus incertaine puisque l'attaquant est victime d'une infection ORL. Giroud ou Ben Yedder pourrait alors être amené à débuter.

En face, la Côte d'Ivoire va se présenter en 4-3-3. Éliminée dans la course à une qualification pour le Qatar, elle n'en reste pas moins une nation importante sur l'échiquier mondial et aura à cœur de bien faire. Sangaré est attendu dans les buts, protégé par une défense composée d'Aurier et Konan sur les côtés et d'une charnière Bailly-Deli. Au milieu, Seri, le dépositaire du jeu, sera épaulé par Sangaré et Kessié, alors que devant, le buteur Haller pourrait compter sur le soutien de Gradel et de Pépé. Coup d'envoi à 21h15 !