Islande, Genoa : Albert Gudmundsson bat tous les records et se rapproche de l’Inter

Une domination sans partage. Voilà comment on pourrait résumer la saison de l’Inter Milan en Serie A. Solides leaders de l’élite transalpine avec quatorze points d’avance sur l’AC Milan, les Nerazzurri ont déjà une main et quatre doigts sur le Scudetto. Cette avance confortable peut d’ores et déjà leur permettre de préparer la saison prochaine avec sérénité. Ainsi, la Gazzetta dello Sport affirme que le club lombard a déjà ciblé un joueur pour renforcer son attaque. En effet, alors que les avenirs de Marko Arnautovic et Alexis Sánchez sont en suspens, l’Inter Milan a ciblé Albert Gudmundsson en plus de l’arrivée programmée de Mehdi Taremi. Auteur de 10 buts cette saison avec le Genoa, l’attaquant islandais est estimé à 30 millions d’euros par le club rossoblu. Selon nos informations, Tottenham et la Juventus ne lâchent pas la corde dans le dossier, bien que l’Inter ait pris une petite avance sur le dossier.

La suite après cette publicité

Trois buts dans un match de barrage européen : il n’y a qu’un seul joueur avant Albert Gudmundsson qui avait réussi cet exploit à ce stade de la compétition. Pour le trouver, il faut remonter le temps à vingt ans en arrière. Le triplé inscrit contre Israël par l’attaquant du Genoa, qui a permis à son Islande de se qualifier pour la finale des séries éliminatoires de l’Euro 2024, avait été réalisé par Ruud van Nistelrooy, le 19 novembre 2003, lors d’un large succès des Pays-Bas contre l’Ecosse (6-0). Avant l’Islandais et le Néerlandais, quatre autres joueurs avaient aussi inscrit un triplé en barrages d’un Euro : Cristiano Ronaldo avec le Portugal en 2013, Luis Garcia avec l’Espagne en 2005, Tuncay Şanlı avec la Turquie en 2005 et Christian Eriksen avec le Danemark en 2017. A 26 ans, Albert Gudmundsson affiche 9 buts en 36 apparitions dont deux triplés. De quoi attirer les convoitises.