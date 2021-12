Ez Abde aurait choisi la sélection espagnole

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu du 9 janvier au 6 février prochain, Vahid Halilhodzic comptait sur Ez Abde. Le jeune attaquant du FC Barcelone, récemment testé positif au Covid-19, avait été appelé afin de participer à la compétition avec le Maroc.

Mais As indique ce jeudi qu’Abde aurait finalement décidé de jouer pour l’Espagne. En effet, il a récemment obtenu la nationalité espagnole et aurait fait savoir à la Fédération marocaine qu’il ne comptait pas participer à la CAN.