Barça : trois nouveaux cas positifs au Covid-19

Coup dur pour le FC Barcelone. Alors qu’Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi ont été testés positifs au Covid-19 mercredi, les Blaugranas ont annoncé ce jeudi que Sergiño Dest, Philippe Coutinho et Ez Abde étaient également touchés. Le nombre de joueurs positifs au Covid-19 s’élève désormais à 10 dans les rangs du FC Barcelone.

«Les joueurs Sergiño Dest, Coutinho et Ez Abde ont été testés positifs au Covid-19. Les joueurs sont en bonne santé et sont en isolement à la maison. Le Club a informé les autorités compétentes », a déclaré le club via un communiqué. Le casse-tête à venir pour Xavi Hernandez se confirme.