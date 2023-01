Coupe du Roi : le FC Barcelone retrouve le dernier carré en battant la Real Sociedad

Après s’être défait de deux formations de divisions inférieures, le FC Barcelone, leader de la Liga, devait se frotter à la Real Sociedad, troisième au classement en championnat, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. Invaincus sur leurs 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues, les hommes de Xavi Hernandez avaient l’avantage du terrain en recevant des Basques également en forme, qui enchaînaient 7 succès depuis la fin de la trêve internationale.

Dans un début de rencontre rythmé entre Blaugranas et Txuriurdin, Gavi frôlait le poteau gauche d’Alex Remiro (10e), suivi de Robert Lewandowski, qui croyait débloquer la marque d’une frappe dans la zone de vérité. Néanmoins, Frenkie de Jong, en position illicite, déviait le ballon du dos et obligeait l’arbitre à annuler le but (12e). Virevoltant sur son couloir droit, Ousmane Dembélé créait de nombreuses occasions mais n’était pas aussi dangereux que Kubo, qui heurtait la transversale (30e).

Le Barça dominait… en supériorité numérique

Alors que le premier carton jaune du match était attribué avant la pause à Brais Mendez, après une semelle sur Sergio Busquets, le milieu de la Real était finalement expulsé après visionnage de la VAR (41e). A 11 contre 10, les Catalans confirmaient un peu plus leur ascendant et ouvraient le score grâce à Dembélé, auteur d’une frappe puissante pour tromper la main pas assez ferme de Remiro (1-0, 52e). Sans complexe, les poulains d’Imanol Alguacil provoquaient quelques fautes barcelonaises, dont deux avertis de Busquets (56e) et Pedri (59e).

Dans la foulée du deuxième avertissement, Alexander Sørloth, servi devant le but par Takefusa Kubo, ratait l’immanquable et envoyait le ballon au-dessus des filets vides (60e). Poussés par ses entrants, le Barça multipliait les occasions et n’était pas loin du break par le biais de Gavi, ne trouvant que la barre (68e). Profitant d’une boulette au pied de Marc-André ter Stegen, la Sociedad pouvait égaliser en toute fin de match mais le portier allemand sauvait les siens d’une belle manchette (89e). Pouvant remercier MATS, auteur d’une superbe parade dans la fin du temps additionnel, le FC Barcelone se qualifie pour le dernier carré, qu’il n’a pas disputé la saison passée avec une élimination à Bilbao.