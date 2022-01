Les 10 joueurs les plus chers de la planète

Le mercato est lancé ! Et même si les grosses opérations se font généralement pendant le marché estival, ce mois de janvier risque tout de même d'être assez animé et plusieurs gros chèques vont être signés. Le FC Barcelone a par exemple bien commencé, en lâchant plus de 55 millions d'euros pour Ferran Torres, alors que les cadors anglais sont aussi attendus au tournant. Comment calculer le prix d'un joueur ? Difficile à dire, mais le CIES a dévoilé une liste des 100 joueurs les plus chers évoluant dans les grands championnats, dans laquelle on ne retrouve d'ailleurs que sept joueurs de Ligue 1.

Pour l'élaborer, le CIES s'est appuyé sur une approche économétrique développée par son équipe de recherche, qui se base sur tout un nombre de critères qui vont de l'âge du joueur jusqu'à son contrat, en passant par le niveau d'expérience au plus haut niveau qu'il peut avoir, à sa ligne statistique et à la tendance du marché. Résultat : Vinicius Junior, le Brésilien du Real Madrid, est le joueur le plus cher de la planète. Le recruter coûterait actuellement 166,4 millions d'euros.

Les joueurs français peu représentés

Pour compléter ce podium, on retrouve Phil Foden (Manchester City) et l'inévitable Erling Haaland (Borussia Dortmund), qui coûtent respectivement 152,6 et 142,5 millions d'euros. Viennent ensuite Mason Greenwood (Manchester United 133,9 M€), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 133 M€), Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 130,1 M€), ainsi qu'Alphonso Davies (Bayern Munich, 122,3 M€). Vient ensuite Ruben Dias (Manchester City, 120,5 M€) alors que deux joueurs du Barça ferment la marche : Pedri (118 M€) et Frenkie de Jong (115,2 M€).

Cela ne vous aura pas échappé, Kylian Mbappé n'est pas dans le classement et est même très loin du top 10, ce qui est tout à fait normal au vu de sa situation contractuelle, même si son prix reste assez élevé (71,5 M€) compte tenu de sa situation. À noter que le premier joueur français du classement est Dayot Upamecano (Bayern Munich, 94,2 M€), vingt-quatrième au classement général. Le premier représentant de la Ligue 1 n'est autre qu'Achraf Hakimi, quinzième joueur le plus cher de la planète puisque le Parisien vaudrait 108,2 millions d'euros selon le CIES. À signaler qu'en dehors du PSG, le joueur de Ligue 1 le plus cher est Jonathan David du LOSC, avec un prix de 61 millions d'euros. On notera que Lucas Paqueta (OL, 55 M€) et le Canadien sont les seuls joueurs non-Parisiens de Ligue 1 qui figurent dans ce top 100, où il n'y a aucun Marseillais ni aucun Monégasque.