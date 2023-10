Monaco - Metz : Lamine Camara s’offre un but stratosphérique de 50 mètres !

Opposé à l’AS Monaco pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le FC Metz a pris les devants à la surprise générale. Une ouverture du score d’anthologie signée Lamine Camara. Sur un ballon perdu par Youssouf Fofana, le milieu offensif des Grenats voyait Philipp Köhn un peu trop avancé avant de dégainer une frappe splendide.

D’un lob de 57 mètres, le jeune sénégalais de 19 ans trompait ainsi la vigilance du portier monégasque pour s’offrir ce qui sera, à coup sûr, l’un des plus beaux buts de la saison. Si ce n’est le plus beau… Pour rappel, en cas de victoire, les Grenats pourraient réaliser une très belle opération et revenir à la 11e place du classement.