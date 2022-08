PSG : les premiers mots de Renato Sanches

Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Renato Sanches est la quatrième recrue estivale du Paris Saint-Germain version Luis Campos. Le club de la capitale a déboursé pas moins de 15 millions d'euros pour libérer le milieu de terrain portugais de sa dernière année de contrat au LOSC. En s'engageant pour les cinq prochaines saisons, il retrouvera en Île-de-France son ancien entraîneur qu'il a connu au nord de la France Christophe Galtier, avec qui il avait remporté le Championnat de France 2021 devant son nouveau club.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au média officiel du club, l'international portugais (32 sélections, 3 buts) est d'ailleurs revenu sur sa relation avec son futur coach : « je le connais bien ! C’est un bon coach, qui m’a beaucoup fait évoluer depuis que j’ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le championnat avec Lille. On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu’avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l’on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple. »

«Rester en France ? C’était important pour moi»

Après trois saisons passées du côté du LOSC, le champion d'Europe 2016 ne se voyait pas quitter l'Hexagone, surtout après avoir été convaincu par les ambitions du PSG et par un autre dirigeant, Luis Campos, qui l'avait recruté chez les Dogues : « je suis très content de mon arrivée ici, à Paris. Ces derniers jours ont été très importants pour moi, et pour ma famille. Je suis sûr d’avoir fait le bon choix en m’engageant avec le club. J’ai choisi le Paris Saint-Germain parce que je pense que c’est le meilleur projet pour moi. Rester en France ? C’était important pour moi, car je connais déjà ce championnat. »

« Je pense que c’est le bon choix. Je suis bien sûr heureux de retrouver des compatriotes portugais. Cela peut également faciliter mon intégration. Je connais déjà Nuno Mendes et Danilo Pereira, mais pas encore Vitinha. J’ai échangé avec Nuno avant ma signature, qui m’a dit du bien du Paris Saint-Germain », a-t-il déclaré, content de retrouver des coéquipiers de sélection, avant de se prononcer sur ses souhaits pour la saison à venir : « une bonne saison, et aider le club et tout donner ! Je pense que nous allons faire une bonne saison. »