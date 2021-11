Bientôt un match amical Angleterre-France ?

Officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, l’Angleterre commence à préparer cette future échéance. Pour cela, les Three Lions veulent organiser deux « oppositions de qualité » en mars prochain à Wembley, comme le rapporte The Times. D’après le quotidien anglais, l’Espagne et la France sont des adversaires potentiels.

« Il est clair que nous allons affronter des adversaires de haut niveau, donc nous cherchons à essayer d'obtenir une opposition de bonne qualité pour le mois de mars », a déclaré Gareth Southgate, sélectionneur des Three Lions. « Ce sera un bon test pour nous. Un meilleur défi défensif et devoir jouer à l'extérieur et créer des occasions contre de bonnes défenses. »