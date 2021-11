Qualifs Mondial 2022 : les 12 premiers qualifiés

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 donnaient leur verdict en Europe avec notamment la qualification des Pays-Bas. Ainsi, on connaît déjà dix des treize formations européennes qui iront à la Coupe du monde. Lors de la dernière trêve, l'Allemagne et le Danemark s'étaient qualifiés avant d'être rejoints par la France et la Belgique lors de la 9e journée. Cette 10e et dernière journée a permis à la Croatie, l'Espagne et la Serbie de se qualifier ce dimanche.

Ces nations ont été rejointes hier par la Suisse et l'Angleterre, tandis que les Pays-Bas ont obtenu leur ticket ce mardi. Dix nations européennes qui rejoignent le pays organisateur le Qatar ainsi que le Brésil (qui a largement dominé la zone CONMEBOL) parmi les douze premières nations qualifiées pour la Coupe du monde 2022. Les trois derniers tickets européens seront partagés entre les douze barragistes que sont le Portugal, la Suède, l'Italie, l'Ukraine, le Pays de Galles, la République Tchèque, l'Écosse, l'Autriche, la Turquie, la Russie, la Pologne et la Macédoine du Nord. À noter que ce soir l'Argentine (en cas de victoire ou d'un match nul cumulé à des résultats favorables), qui affronte le Brésil, peut se qualifier également pour le Mondial 2022.

Éliminatoires Coupe du monde 2022, le classement des groupes de la zone Europe

Équipes déjà qualifiées

Qatar (Pays Organisateur)

Allemagne

Danemark

Brésil

France

Belgique

Croatie

Espagne

Serbie

Suisse

Angleterre

Pays-Bas

Barragistes en Europe

Têtes de série

Pays de Galles

Suède

Italie

Russie

Portugal

Écosse

Pas têtes de série

Pologne

Macédoine du Nord

Ukraine

Turquie

Autriche

République Tchèque

Barragistes en Afrique