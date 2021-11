Qualifications CdM 2022 : les Pays-Bas se qualifient, l'Ukraine et la Turquie en barrages, la Norvège éliminée

L'ultime journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avait lieu en Europe. Alors que la France a croisé le fer avec la Finlande et que la rencontre s'est achevée par une victoire 2-0 des Tricolores, il y avait un autre match dans le groupe D entre la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine. Les deux formations visaient la place de barragiste et voulaient subtiliser la deuxième place à la Finlande. Et très vite, la Zbirna prenait le contrôle des opérations avec une belle incursion d'Andriy Yarmolenko dans la surface qui s'écroulait sans bénéficier d'un penalty (10e). Le joueur de West Ham était le plus entreprenant et sa frappe lointaine ne trouvait pas le cadre (29e).

L'Ukraine, le Pays de Galles et la République Tchèque en barrages

La réponse de la Bosnie-Herzégovine intervenait finalement juste avant la pause avec une tête de Dennis Hadzikadunic qui était repoussée par le gardien (45e). En seconde période, l'Ukraine reprenait sa marche vers l'avant et réussissait enfin à prendre les devants avec un but d'Oleksandr Zinchenko bien trouvé par Viktor Tsygankov (1-0, 59e). Loin de s'arrêter sur ce but, l'Ukraine doublait la mise via Artem Dovbyk (2-0, 69e). Avec seulement deux victoires et six matches nuls pour zéro défaite, l'Ukraine subtilise de justesse la place de barragiste à la Finlande suite à cette victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine.

Dans le groupe E, la Belgique déjà qualifiée rencontrait un Pays de Galles qui était en pleine lutte à distance avec la République Tchèque pour la deuxième place de barragiste. Rapidement, les Diables Rouges prenaient les devants via Kevin De Bruyne (1-0, 12e) mais le Pays de Galles jouait crânement sa chance. Daniel James servait idéalement Kiefer Moore qui remettait les deux formations à égalité (1-1, 32e). Thorgan Hazard avait l'occasion de redonner l'avantage aux Belges (41e) mais les deux équipes étaient bien dos à dos à la pause. En seconde période, le rythme baissait et finalement le Pays de Galles glane un bon match nul 1-1 contre la Belgique. Au classement, les Dragons terminent deuxièmes avec un point d'avance sur la République Tchèque. Cette dernière qui a battu l'Estonie 2-0 sera quand même en barrages à la faveur de sa première place de groupe en Ligue des Nations.

Les Pays-Bas passent, la Turquie en barrages, la Norvège à la trappe

Dans le groupe G, le suspense était entier et il était présent jusqu'à la toute dernière seconde. Les Pays-Bas (1er, 20 points) disposaient de deux longueurs d'avance sur la Turquie (2e, 18 points) et la Norvège (3e, 18 points). Les Oranjes défiaient d'ailleurs la Norvège dans un match qui sentait le souffre à Amsterdam. Rythmé, ce match était dominé par l'équipe de Louis van Gaal. Arnaut Danjuma allumait la première mèche (13e) et Memphis Depay frappait à son tour (15e). Arnaut Danjuma insistait et se procurait une nouvelle occasion (26e) tandis que Memphis Depay poussait Orjan Nyland à la parade (28e). Dos à dos à la pause, les deux équipes se retrouvaient avec un faux rythme en seconde période. Voulant éviter le traquenard, les Pays-Bas ont finalement trouvé la faille sur la fin avec un but précieux de Steven Bergwijn (1-0, 84e). Libérés, les Oranjes se mettaient même à l'abri grâce à Memphis Depay (2-0, 90e +1). Avec cette victoire, les Pays-Bas se qualifient pour la Coupe du monde 2022 et iront au Qatar dans un an. La Norvège se loupe de nouveau et n'ira même pas en barrages.

Car oui dans le même temps, la Turquie s'est offerte le Monténégro. Cela a pourtant été difficile puisque ce sont bien les locaux qui ont ouvert le score grâce à Fatos Beqiraj (1-0, 4e). Malmenée en début de match, la Turquie finissait néanmoins à égaliser via Kerem Akturkoglu (1-1, 22e). Si juste avant la pause, Zarko Tomasevic manquait de donner de nouveau l'avantage au Monténégro (43e), la Turquie n'abandonnait pas. Cela était récompensé par le but d'Orkun Kokcu à l'heure de jeu (2-1, 60e). Tenant jusqu'au bout, cette Turquie peu brillante obtient quand même une place en barrages. Enfin, le dernier match entre Gibraltar et la Lettonie s'est achevé par une victoire 3-1 du pays balte. Malgré l'ouverture du score de Liam Walker (7e), les Lettons ont inversé la tendance sur des réalisations de Vladislavs Gutkovskis (25e), Roberts Uldrikis (55e) et Raimonds Krollis (75e).

Le classement des groupes de qualifications pour la Coupe du monde 2022 en Europe

Les matches de la soirée :

Groupe D

Bosnie Herzégovine 0-2 Ukraine : Zinchenko (59e) et Dovbyk (79e) pour l'Ukraine

Finlande 0-2 France : Benzema (66e) et Mbappé (76e) pour la France

Groupe E

Pays de Galles 1-1 Belgique : Moore (32e) pour le Pays de Galles; De Bruyne (12e) pour la Belgique

République Tchèque 2-0 Estonie : Brabec (59e) et Sykora (85e) pour la République Tchèque

Groupe G