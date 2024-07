PSG : Randal Kolo Muani fait le bilan de sa première saison

Au sortir d’une première saison compliquée avec le PSG où il a perdu sa place de titulaire, Randal Kolo Muani (25 ans) a pourtant gagné la confiance de Didier Deschamps et a été sélectionné pour l’Euro 2024 après avoir été convaincant lors de la phase de qualifications. S’il a réussi à se démarquer avec les Bleus, l’attaquant parisien, arrivé l’été dernier pour un montant de 90 millions d’euros, bonus compris, n’a pas eu le rendement espéré pour sa première saison dans la capitale.

Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 39 matches avec le club francilien, toutes compétitions confondues, l’ex-attaquant de l’Eintracht Francfort a tout de même retrouvé le sourire durant l’Euro. En effet, il a été impliqué sur le but de la victoire lors de son entrée contre la Belgique en huitièmes de finale (1-0), avant de gagner sa place de titulaire face au Portugal, en quarts de finale, sans parvenir à faire la différence (0-0, 5-3 t-à-b).

Randal Kolo Muani n’est pas satisfait

En conférence de presse ce dimanche, l’attaquant tricolore est revenu sur sa saison au Paris Saint-Germain, qu’il estime «à oublier». «C’est une saison à vite oublier, malgré ça, j’ai fini la saison à 8 buts (9 officiellement, ndlr). On ne m’attendait pas à ce niveau-là. Ce n’est pas si décevant. C’est décevant par rapport à la saison que j’ai effectuée à Francfort», a-t-il d’abord expliqué, avant d’affirmer avoir une bonne relation avec Luis Enrique.

«Cela se passe très bien aussi avec Luis Enrique. Ça fait plaisir qu’il me donne confiance et cette confiance, j’ai à lui rendre», a ajouté l’ex-Nantais, qui affirme vouloir simplement jouer lorsqu’une question sur son positionnement préférentiel a été évoquée : «Je vous dirais déjà que je suis plus à l’aise sur le terrain. Avec deux attaquants, il y a plus de libertés, tu peux aller sur le côté, dans l’axe», a lancé le numéro 12 des Bleus. Reste à savoir s’il sera aligné pour la demi-finale contre l’Espagne, mardi soir (21 heures).