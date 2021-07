JO, France - Afrique du Sud : les compositions officielles

Après une défaite inaugurale contre le Mexique (4-1), la France défie l'Afrique du Sud pour le compte de la 2e journée de la phase de poules. Désormais dos au mur, les Tricolores entendent inverser la donne contre les Bafana Bafana. Pour cela, Sylvain Ripoll se présente dans un 4-4-2 avec Paul Bernardoni dans les cages. Clément Michelin, Pierre Kalulu, Anthony Caci et Niels Nkounkou composent la défense. Le double pivot est assuré par Téji Savanier et Lucas Tousart. Les ailes sont occupées par Florian Thauvin et Nathanaël Mbuku. En pointe, André-Pierre Gignac est accompagné par Randal Kolo Muani.

De son côté, l'Afrique du Sud opte pour un 4-3-3 avec Ronwen Williams comme dernier rempart. Reeve Frosler, Luke Fleurs, Repo Malepe et Katlego Mohamme se retrouvent en défense. Teboho Mokoena est positionné en sentinelle auprès de Thabo Cele et Nkosingiphile Ngcobo. Seul en pointe, Evidence Makgopa est soutenu par Kobamelo Kodisang et Luther Singh.

Les compositions

France : Bernardoni - Michelin, Kalulu, Caci, Nkounkou - Thauvin, Savanier, Tousart, Mbuku - Gignac, Kolo Muani

Afrique du Sud : Williams - Frosler, Fleurs, Malepe, Mohamme - Cele, Mokoena, Ngcobo - Singh, Makgopa, Kodisang