Ligue 1 : Lens s’impose à Strasbourg et confirme son embellie

La septième journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi en Alsace. En effet, auteur d’un début de saison intéressant, Strasbourg a reçu des Lensois qui, après un début de saison compliqué, avaient pour objectif de confirmer leur amélioration après leur premier succès la semaine passée contre Toulouse (2-1). Pour ce faire, Franck Haise a aligné son équipe-type, malgré la Ligue des Champions dans quelques jours, avec notamment Elye Wahi en pointe de l’attaque. Pourtant, dès les premières minutes de jeu, ce sont les locaux qui ont été les plus menaçants. Alors que Dilane Bakwa a testé les gants de Brice Samba (9e), Habib Diarra a manqué le cadre après un beau décalage d’Angelo (12e).

Finalement, malgré ce premier quart d’heure estampillé Strasbourg, ce sont bien les Lensois qui ont ouvert le score. Trouvé dans la profondeur, Elye Wahi, suite à un joli numéro, a débloqué la rencontre et son compteur avec les Sang et Or (0-1, 18e). Sonnées, les ouailles de Patrick Vieira ont même failli concéder un deuxième but coup sur coup mais Mats Sels a réalisé un sacré exploit pour contrecarrer les plans de Florian Sotoca (22e). Ce dernier a également manqué de justesse pour mettre les siens à l’abri (28e). Finalement, à l’issue d’une première période morne et avec peu d’intensité, ce sont les Artésiens qui ont su tirer leur épingle du jeu.

La maigre pression alsacienne n’aura rien changé

Au retour des vestiaires, le rythme n’est pas forcément monté en intensité. Malgré cela, les locaux ont pris le contrôle du ballon face à un RC Lens bas et bien loin de son style de l’année dernière. En phase offensive, Strasbourg n’a pas montré grand-chose malgré un Emegha volontaire mais maladroit tant dans ses appels que dans ses interventions. Alors que Nyamsi a tenté sa chance de la tête (60e), les locaux ont essayé de mettre encore plus de pression mais ils manquaient cruellement d’idées pour poser réellement problème à leurs adversaires.

Finalement, le score acquis avant la mi-temps n’aura pas évolué malgré les tentatives de Gameiro pour le RCSA (77e) et de Thomasson pour les visiteurs (80e). Sotoca, décidément très maladroit ce soir, a encore une fois manqué le break à quelques minutes du terme de la rencontre (85e). Dans le temps additionnel, Adrien Thomasson, visiblement gêné à l’idée de marquer contre son ancien club (90+1e), a raté une grossière occasion alors que Morgan Guilavogui était proche d’apporter sa pierre à l’édifice (90+4e). À l’issue d’un match assez soporifique, le RC Lens a donc assuré l’essentiel en s’adjugeant trois points qui lui permet de grimper à la 13e place de Ligue 1 en attendant les autres rencontres de cette 7e journée. Les Alsaciens, eux, concèdent leur troisième revers de la saison et cale à la sixième place.