Neymar père d’un troisième enfant ?

Neymar a deux enfants. Le premier est David Lucca, un garçon né en 2011 de son union avec Carolina Gantas. Douze ans plus tard, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et son (ex-)compagne Bruna Biancardi ont accueilli la petite Mavie. Et aujourd’hui, le média brésilien O Dia révèle que l’influenceuse Jamile Lima, qui aurait eu une relation avec la star auriverde, a lâché une petite bombe.

La suite après cette publicité

Cette dernière a utilisé les médias sociaux pour faire une drôle d’annonce sous la photo de Mavie. « Belle petite fille ! Papa Ney va te donner un petit frère ! Juste un an d’écart… » Un post qui a obligé Lima à réagir face au scandale provoqué. « Les gars, quelqu’un de mon équipe l’a écrit comme une blague mais il n’y a rien à faire ! Je suis désolée si cela a causé un quelconque malaise ! Je ne connais personne de son entourage (à Neymar) ». Simple blague de mauvais goût ? Les médias people brésiliens ne vont pas lâcher Jamile Lima de sitôt.