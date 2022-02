Liga : la Real Sociedad s'impose d'une courte tête contre Osasuna

Après la victoire du Séville FC dans le derby (2-1), la 26ème journée de Liga se poursuivait, ce dimanche à 18h30, avec une rencontre opposant la Real Sociedad (7e, 38 pts) à Osasuna (11e, 32 pts). Au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien, les hommes de Imanol Alguacil, éliminés par le RB Leipzig en seizièmes de finale de la Ligue Europa, devaient se relancer après la claque reçue à Bilbao (0-4). En cas de victoire, les Txuri-urdinak pouvaient d'ailleurs revenir à un petit point du FC Barcelone. De son côté, Osasuna, balayé par l'Atlético de Madrid (0-3) le week-end dernier, visait la première partie de tableau.

Une rencontre relativement équilibrée entre les deux formations où le premier acte accouchait d'un score nul et vierge. Il fallait donc attendre le retour des vestiaires pour voir Elustondo ouvrir le score et permettre à la Real Sociedad de prendre l'avantage (1-0, 52e). Légèrement plus réalistes devant les buts adverses (5 tirs cadrés contre seulement 1 pour Osasuna), les Txuri-urdinak s'imposaient ainsi d'une courte tête mais pointent toujours à la septième place. De son côté, Osasuna, onzième, reste englué dans le milieu de tableau.

