Liga : Séville domine le Betis et remporte le derby

Ce dimanche après-midi, le Séville FC et le Real Betis s'affrontaient dans ce qui s'annonçait comme un derby très alléchant entre deux équipes joueuses du championnat espagnol et surtout deux équipes qui pointent respectivement à la deuxième et troisième place du classement. En grande forme cette saison, Nabil Fekir était évidemment surveillé de près dans ce match. Mais c'est bien Séville qui ouvrait le score grâce à un penalty bien transformé par Ivan Rakitic (24e).

Dominé, le Betis encaissait même un second but juste avant la mi-temps. Le portier marocain Yassine Bounou envoyait un long ballon en direction d'un autre Marocain Munir qui reprenait le cuir d'une belle volée (41e). L'attaquant venait juste de rentrer pour remplacer Papu Gomez. Au retour des vestiaires, comme si cela ne suffisait pas, Fekir était contraint de laisser sa place après une blessure. Ce qui n'arrangeait pas les affaires de son équipe. Sur un faux rythme en fin de match, les coéquipiers de Jésus Navas assuraient la victoire malgré la réduction du score de Canales sur un joli coup franc (90e+5). Les Sévillans reviennent à 6 points du Real Madrid mais distancent surtout leur adversaire du soir de 8 points désormais.