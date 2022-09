Arsenal : Gabriel Jesus explique pourquoi il a quitté Man City

Arrivé à Arsenal cet été alors qu'il était en manque de temps de jeu chez les Cityzens, Gabriel Jesus (25 ans) marche sur l'eau. Depuis son départ de Manchester City, lors du dernier mercato, le Brésilien a déjà marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 8 matches de Premier League. Avant de reprendre la compétition ce week-end, avec un derby du nord de Londres contre Tottenham ce samedi (13h30) au programme, le buteur des Gunners a expliqué pourquoi il avait décidé de partir pour rejoindre Arsenal.

«Le problème, c'était la façon dont il (Guardiola) comprenait le football et ce qu'il voulait. C'est à vous de décider si vous l'acceptez ou non. Si vous ne l'acceptez pas, c'est 'merci' et vous partez voir ailleurs. Mais il est arrivé un moment où j'ai dit : "Je veux autre chose pour moi". Et c'est différent ici à Arsenal, a-t-il expliqué au micro d'ESPN. À City, L'attaquant ne prenait pas autant le ballon, il suffit de regarder les matchs pour le voir. Et quand il fallait toucher le ballon, ce n'était pas l'attaquant, car il (Guardiola) préférait envoyer un milieu de terrain pour récupérer le ballon. J'ai donc décidé de changer (de club)», a-t-il ajouté.