Premier League : les raisons du début de saison canon d'Arsenal

« On aime jouer notre football en ce moment. On va pousser pour être les meilleurs. Car le classement ne mentira pas après 38 journées. » Ces mots, ce sont ceux de Mikel Arteta, sortis de sa bouche juste après la 6ème victoire en 7 journées de Premier League sur la pelouse de Brentford (3-0), permettant à Arsenal de trôner en tête devant Manchester City. En ce début de saison 2022-23, les Londoniens sont (quasi) irrésistibles et réalisent des prouesses, aussi bien dans le jeu que les résultats. Probablement personne n'attendait Arsenal aussi haut, mais cela est le fruit d'un travail cohérent depuis plusieurs mois, renforcé par un mercato de qualité cet été.

Comme nous vous l'expliquions en fin de saison dernière, l'exercice 21-22 des Canonniers était à la fois frustrant, mais très prometteur au regard des éléments aperçus sur le terrain. Après une préparation estivale de haute volée, la troupe de Mikel Arteta a continué sur sa lancée en alignant 5 succès consécutifs en championnat. La défaite subie à Old Trafford contre Manchester United (3-1) résonne comme un accident de parcours, tant ce choc aurait pu basculer en la faveur d'Arsenal. Avant que les Gunners ne reprennent leur marche en avant, donc, à Brentford (3-0).

De la cohérence et des automatismes

« Aujourd'hui, nous sommes en tête de la Premier League, je suis tellement heureux. Hier, j'étais énervé parce que nous l'avons perdu (Man City était provisoirement leader) et nous l'avons utilisé aujourd'hui car nous voulons y revenir et montrer que nous voulons être là et c'est ce que nous allons faire. J’ai vraiment apprécié la façon dont nous avons joué », expliquait notamment le technicien espagnol au Gtech Community Stadium, enceinte où son équipe avait pris le bouillon lors de la première journée de Premier League l'an dernier (0-2). Depuis, bien des choses ont changé dans les rangs d'Arsenal, certes diminué à l'époque.

Des recrues se sont installées dans le XI (comme Aaron Ramsdale et Ben White, qui étonne en tant que latéral droit cette saison), quand d'autres éléments ont gagné en consistance et pris de l'ampleur (Thomas Partey, Granit Xhaka, Gabriel Martinellin Martin Ødegaard). La cohérence du système en 4-2-3-1 mis en place par Arteta, qui a trouvé son équipe type, allié à la qualité des recrues estivales 2022 (Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko ou encore Fabio Vieira) font des Gunners une équipe plus redoutable que ces derniers mois dans les 25 derniers mètres, tout en pratiquant un jeu très alléchant et de mieux en mieux huilé.

Des recrues décisives

William Saliba, considéré comme une recrue par beaucoup, n'a eu aucun mal à s'imposer en charnière centrale aux côtés de Gabriel Magalhães et impressionne tout son monde au Royaume de Sa Majesté. En plus de n'avoir perdu aucun joueur majeur, Arsenal a eu la bonne idée de chiper Jesus et Zinchenko à City. Le Brésilien, intenable sur le front de l'attaque et auteur de 4 buts en PL, s'est déjà rendu indispensable. L'Ukrainien s'est, lui aussi, rapidement adapté au style de jeu de Mikel Arteta et fait beaucoup de bien à ses partenaires.

Au milieu, Granit Xhaka, rabiboché avec les supporters, semble enfin devenir le joueur qu'espéraient voir les supporters lors de son arrivée en 2016 pour 45 M€ et se régale dans son rôle plus libre rendu possible grâce à la présence défensive de Thomas Partey. Sans oublier le travail incessant de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, plus matures et toujours dangereux, sur les ailes, ni le rôle clé du capitaine Ødegaard en tant que n°10. Cela résulte indéniablement d'un excellent travail de Mikel Arteta (nommé manager du mois d'août en Premier League), de son staff et de la direction d'Arsenal depuis plusieurs mois.

Vers un derby du nord de Londres électrique

La capacité des Gunners à répondre face au membre du top 6 reste toutefois à déterminer. Le North London derby, contre Tottenham, arrive à point nommé, juste après la trêve internationale (1er octobre) et permettra certainement d'y voir plus clair en ce sens, face à une formation des Spurs, elle aussi, en forme et toujours invaincue. Les supporters d'Arsenal, qui va aussi devoir jongler avec la Ligue Europa, ont en tout cas de quoi être optimistes, sentiment trop rare depuis de longues années du côté de l'Emirates Stadium.